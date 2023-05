Fast X, Hideo Kojima recensisce il film su Twitter: 'Non ricordavo molto degli ultimi 20 anni, ma non importa'

Quando arriva al cinema o in tv un nuovo titolo d'intrattenimento come Fast X, sappiamo che prima o poi arriverà anche una recensione da parte di grandi nomi come Hideo Kojima, Stephen King o Kevin Smith. Nel caso del più recente film della saga automobilistica è stato proprio l'autore di Metal Gear Solid a dire la sua su Twitter.

Che siate già stati al cinema a vedere Fast X o meno, non potete perdervi l'angolo recensioni di Hideo Kojima, che questa volta ha espresso il suo parere proprio sul nuovo film con protagonista Vin Diesel.

Il celebre autore di videogiochi è infatti solito utilizzare Twitter per condividere le proprie opinioni in ambito cinematografico, e l'ultimo film della saga di Fast & Furious non ha fatto eccezione.

Hideo Kojima su Fast X

"Ero via per un viaggio di lavoro, per cui ho visto Fast X con una settimana di ritardo" ha spiegato Kojima "Non ho dormito dopo un volo mattutino per Haneda, per cui di solito mi addormento se guardo un film in queste condizioni. Ma sono rimasto sveglio per tutto il tempo con questo film".

"Seguo questa saga cinematografica da 20 anni, ma chi è morto? Chi se ne è andato? Chi è era il nemico? Chi è diventato un alleato? Non ricordavo granché, ma non ha avuto importanza, ho avuto una scarica di energia!" ha concluso.

Cosa succede in Fast X?

La sinossi ufficiale di Fast X recita: "La fine della corsa ha inizio. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari. In Fast Five, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che però non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l'obiettivo finale della vendetta di Dante".