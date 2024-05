Fast and Furious 11: svelata la data di uscita del prossimo film della saga

All'inizio di questa settimana, Fast and Furious 11 ha ricevuto un importante aggiornamento relativo alla produzione quando la star Tyrese Gibson ha rivelato che le riprese del prossimo capitolo della saga di Fast cominceranno all'inizio del 2025.

Ora il regista Louis Leterrier non solo conferma i commenti di Gibson, ma condivide anche la data in cui i fan possono aspettarsi che il film arrivi nelle sale. Durante un panel al CCXP México, Leterrier ha rivelato che il film uscirà nel 2026: "Le riprese si svolgeranno all'inizio del prossimo anno e uscirà nel 2026, esattamente il giorno in cui ricorrono i 25 anni dall'uscita del primo film".

Il primo film, Fast and Furious, è uscito il 22 giugno 2001, e questa data è un giovedì del 2026 che potrebbe funzionare come data di uscita. Tuttavia, al momento la Universal Pictures non ha confermato una data specifica e, dato che la produzione del film deve ancora iniziare, tutto può succedere. Detto questo, un debutto nel giugno del 2026 sembra certamente possibile, se non probabile. Leterrier ha anche detto che i fan dovrebbero tenere d'occhio i social media di Gibson, affermando che "Tyrese ha sempre ragione. Guardate il suo Instagram!", confermando che l'inizio delle riprese è previsto per l'inizio del 2025.

Fast and Furious 11: tutto ciò che sappiamo sul prossimo capitolo del franchise

Fast X: Jason Momoa în una scena

Di cosa parlerà Fast and Furious 11?

Al momento non sappiamo di cosa tratterà nello specifico l'ultimo capitolo della saga di Fast, anche se Leterrier ha già detto di nutrire "grandi speranze" per la direzione che prenderà la storia. Tempo fa però, il regista ha anticipato che il personaggio di Jason Momoa avrà un'evoluzione interessante.

"Vediamo cosa succede", ha detto Leterrier a The Hollywood Reporter. "Tornando a tutti gli altri franchise del mondo - ad eccezione del Signore degli Anelli, dove avevano i libri e sapevano quando dovevano fermarsi - non si lavora sul film successivo. Si possono nutrire grandi speranze per quello che verrà, ma si deve dare il massimo per il film a cui si sta lavorando. Quindi, darò del mio meglio in questo e vedremo cosa succederà".

Durante il panel il regista ha offerto qualche dettaglio in più, dicendo che la storia chiuderà il cerchio con un ritorno a Los Angeles che riporterà il franchise a casa, in un certo senso, alla fine: "È quello che vogliamo fare. Vogliamo riportarlo a casa e raccontare un grande viaggio".