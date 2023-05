Fast X, Vin Diesel sul ritorno di The Rock: 'Andiamo avanti con amore'

Il protagonista della saga e Dwayne Johnson hanno sepolto l'ascia di guerra per far felici i fan.

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, Vin Diesel ha commentato l'annunciato ritorno di Dwayne "The Rock" Johnson in Fast X, dopo che per anni i due sono stati al centro di una faida.

ATTENZIONE: seguono spoiler sul finale di Fast X.

La scena post-credit di Fast X mostra il cattivo di Jason Momoa che chiama Hobbs per dirgli che sta venendo a prenderlo, confermando così il ritorno di Johnson per l'undicesimo film di Fast & Furious. "Abbiamo un cast fantastico", ha commentato Diesel quando gli è stato chiesto di questo ritorno a sorpresa. "Andiamo avanti con amore. Cerchiamo di creare un ambiente in cui le persone possano dare il meglio di sé".

"Tutto ciò che gli attori vogliono davvero è sentirsi supportati per creare personaggi unici. Personaggi che durano per sempre", ha aggiunto, "e lo si vede in questo franchise".

Fast X parte a tutto gas al box office italiano, 6,3 milioni nel primo weekend

In una recente dichiarazione, il regista Louis Leterrier, che sarà alla regia anche del prossimo film, ha escluso che in Fast 11 ci saranno i viaggi nel tempo.