Fast X: Michelle Rodriguez in brodo di giuggiole per il cast, da Jason Momoa ai Premi Oscar: "Elettrizzante!"

La star di Fast X Michelle Rodriguez è davvero entusiasta del cast del sequel, e non ha che complimenti per Jason Momoa e le attrici Premio Oscar con cui ha condiviso lo schermo.

Fast X sta per arrivare, e Michelle Rodriguez non potrebbe essere più entusiasta del cast del film, tra Jason Momoa e le quattro attrici Premio Oscar, da Brie Larson a Helen Mirren.

Quanto è figo il cast di Fast X? Secondo Michelle Rodriguez, "una cifra", come si direbbe a Roma (che tra l'altro è una delle location della nuova pellicola della saga automobilistica più celebre di sempre).

È davvero difficile per la star del franchise non andare in brodo di giuggiole per i suoi colleghi...

"Oh, diamine, sì!" risponde infatti Rodriguez quando i reporter di ET, come riporta anche Comicbook, le chiedono di parlare del villain interpretato da Jason Momoa "È un tipo birichino... Può essere malizioso e crudele, ma anche giocherellone. Per cui è davvero entusiasmante da guardare. È una ventata d'aria fresca".

"C'è qualcosa di così affascinante... Fa tutto con un ghigno, e lo trovo molto carino" continua poi, ammettendo di essere forse un po' di parte per un motivo piuttosto comprensibile "Ok, magari c'entra il fatto che sia così figo... Forse mi faccio abbindolare un po' perché è incredibilmente figo".

Ma il film può vantare anche la presenza di ben quattro Premi Oscar: Brie Larson, Charlize Theron, Rita Moreno e Helen Mirren.

"Quanti attori che hanno vinto l'Oscar abbiamo questa volta? Quattro... Quattro, per diamine!" commenta "Abbiamo Brie, abbiamo Charlize, Rita e ovviamente, la Dea! Voglio dire, avete visto... Ok , non farò menzione di quel film, ma Helen Mirren è semplicemente... La adoro!".

Cosa ci riserverà questo decimo capitolo della saga di Fast & Furious? Lo scopriremo a maggio, quando Fast X arriverà nelle sale.