Fast X: Jason Momoa entra in scena nel primo trailer del film

Il 18 maggio arriverà nei cinema italiani Fast X, il nuovo capitolo dell'adrenalinica saga, e il trailer mostra in azione il villain interpretato da Jason Momoa. Nel video si assiste infatti all'entrata in scena del personaggio che promette di fare a pezzi la famiglia di Dom. Il trailer regala poi spettacolari scene ambientate anche in Italia, esplosioni, momenti emozionanti, ritorni inaspettati, lotte, e, ovviamente, corse in macchina.

Fast X è diretto dal regista di Transporter Louis Leterrier, che ha assunto l'incarico dopo che Justin Lin ha improvvisamente abbandonato il progetto a causa di differenze creative. Il film è scritto da Lin e Dan Mazeau, con Lin ancora impegnato come produttore.

Fast and Furious: 11 cose che (forse) non sapete sul primo film della saga

Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang e Scott Eastwood riprenderanno i rispettivi ruoli nel film. Il decimo capitolo includerà, inoltre, i nuovi arrivati ​ Jason Momoa, Daniela Melchior, Brie Larson e Alan Ritchson, con Momoa che dovrebbe interpretare l'antagonista.

Basato sui personaggi creati da Gary Scott Thompson, Fast X porta la famiglia in giro per il mondo, da Londra a Tokyo, dall'America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle brulicanti strade di Tbilisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d'ora.