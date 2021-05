Fast & Furious 9: Helen Mirren è entusiasta di poter guidare nel nuovo film

Helen Mirren, che riprenderà il ruolo di Magdalene Queenie Shaw in Fast & Furious 9, è entusiasta di mettersi al volante nel nuovo capitolo con Vin Diesel.

Il Premio Oscar Helen Mirren tornerà nel cast di Fast & Furious 9, il nuovo capitolo del franchise con Vin Diesel, ed è entusiasta di poter finalmente guidare una delle fantastiche auto del film, partecipando a un vero e proprio inseguimento.

Un primo piano di HelenMirren a Berlino 2020

Helen Mirren ha, infatti, espresso più volte il desiderio di poter guidare a tutta velocità in un film del franchise Fast & Furious. Il suo personaggio è già apparso in Fast & Furious 8 e in Fast & Furious - Hobbs & Shaw, ma non è mai riuscita a guidare in una sequenza d'azione. Il mese scorso, è stato rivelato che l'attrice ha finalmente realizzato il suo desiderio in Fast & Furious 9 - The Fast Saga. In un'intervista con ET, Helen Mirren ha espresso il suo entusiasmo:

"Alla fine l'ho fatto, sì! E che macchina! E che viaggio lungo The Mall a Londra! È stata la cosa più bella di sempre. Ma con Vin accanto! Guidare l'auto è stato fantastico! E ora so come fare un doppio declutch. È un'auto fantastica. Era un sogno. È stato meraviglioso"

Fast & Furious 9, la reazione di Jason Statham al ritorno di Han: "È meglio che mi riportino indietro"

L'uscita italiana di Fast & Furious 9, dopo numerosi rinvii, è fissata per il 18 agosto. Torneranno nel cast Vin Diesel, Michelle Rodriguez, la suddetta Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Lucas Black, John Cena, Tyrese Gibson, Michael Rooker, Ludacris, Cardi B, Lex Elle, Ozuna, Alexander Wraith, Vinnie Bennett, Krzysztof 'Kris' Mardula.