Fast & Furious 10: Jason Momoa conferma il ruolo da villain

Jason Momoa ha confermato che interpreterà il cattivo di turno nell'atteso Fast & Furious 10. Il film sarebbe in lavorazione in Inghilterra, secondo quanto anticipato da Vin Diesel.

Locandina di Jason Momoa

Parlando con Entertainment Weekly (via SlashFilm) del suo nuovo ingaggio, Jason Momoa ha finalmente confermato la natura del suo ruolo:

"Reciterò in Fast 10, sarà divertente... posso interpretare il cattivo, cosa che non riesco a fare da un po' di tempo. Sarò il cattivo di turno, un ragazzaccio molto appariscente".

È una svolta insolita per Momoa, che da lungo tempo ha abbracciato principalmente protagonisti eroici in film come Aquaman, Justice League, nella serie Apple TV+ See e nello show Netflix Frontier. Momoa sembra intenzionato a seguire le orme della trasformazione del collega Henry Cavill da riluttante alleato in minaccioso antagonista di Mission Impossible: Fallout.

Jason Momoa rompe il silenzio sulla separazione da Lisa Bonet alla premiere di The Batman

Il ruolo più recente di Jason Momoa è quello del fedele alleato e comandante militare Duncan Idaho in Dune di Denis Villeneuve.

Adesso cresce l'attesa per vederlo nei panni del villain di Fast & Furious 10, ma il pubblico dovrà attendere a lungo visto che l'uscita del penultimo film della saga automobilistica è fissato per il 2023.