Jason Momoa rompe il silenzio sulla separazione da Lisa Bonet alla premiere di The Batman

Jason Momoa interviene alla premiere di The Batman per dare sostegno alla figliastra Zoe Kravitz e specifica che lui e Lisa Bonet sono ancora una famiglia.

Jason Momoa ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua separazione da Lisa Bonet durante la sua partecipazione alla premiere di The Batman a New York City ieri. Momoa ha partecipato all'evento con i due figli avuti con Lisa Bonet, Lola, 14, e Nakoa-Wolf, 13, dichiarando a Entertainment Tonight che lui e Bonet sono "ancora una famiglia" e che hanno partecipato all'evento per sostenere Zoe Kravitz, la figlia avuta dalla Bonet con Lenny Kravitz, in rappresentanza di Lisa che non poteva essere presente.

"Siamo così orgogliosi", ha detto Momoa. "Lisa non poteva essere qui, quindi la rappresentiamo io e i bambini. Siamo entusiasti di essere qui. Siamo ancora una famiglia".

In precedenza Jason Momoa aveva condiviso foto che lo vedevano insieme a Channing Tatum, nuovo compagno di Zoe Kravitz, proprio per sostenere l'interprete di Catwoman.

A gennaio, con una dichiarazione congiunta sui social media Jason Momoa e Lisa Bonet avevano annunciato la loro separazione dopo una relazione durata 16 anni, cinque dei quali di matrimonio. Nella loro dichiarazione congiunta su Instagram, che da allora è stata cancellata, avevano specificato: "Condividiamo questo non perché pensiamo che sia degno di nota, ma in modo che mentre andiamo nelle nostre vite possiamo farlo con dignità e onestà. L'amore tra di noi continua... Ci liberiamo a vicenda per essere ciò che stiamo imparando a diventare... la nostra incrollabile devozione a questa vita sacra e ai nostri figli".

Fast & Furious 10: Jason Momoa potrebbe entrare nel cast con un ruolo da villain

Di recente, però, sembra che la coppia abbia deciso di dare un'altra possibilità alla relazione. Secondo HollywoodLife, Momoa e Bonet sarebbero tornati a vivere insieme nel tentativo di sistemare le cose.

"Jason è tornato a vivere con Lisa circa due settimane fa e sono tornati molto insieme", ha rivelato un amico di famiglia. "Hanno deciso di lavorare sulla relazione piuttosto che gettare la spugna perché hanno investito così tanto l'uno nell'altra". Secondo la fonte, i figli di Momoa e Bonet sono "entusiasti che i loro genitori abbiano dato un'altra possibilità al matrimonio. Tutti sperano davvero che possano farlo funzionare questa volta."