Fast & Furious 10, Vin Diesel rivela: "Stiamo girando a Londra"

Fast and Furious 10 sarebbe già in lavorazione a Londra, come rivela la star Vin Diesel con un post su Instagram in cui ricorda l'amico scomparso Paul Walker.

"Fast è tornato a Londra, in mezzo a tante nuove location in giro per il mondo, per il gran finale. Spero di renderti orgoglioso... Con affetto, per sempre" scrive Vin Diesel, mentre poso sotto appaiono le reazioni del collega Ludacris e del fratello di Paul, Cody Walker.

"Saranno girati back-to-back" ha detto in precedenza Vin Diesel a ComicBook.com in merito al decimo e all'undicesimo film. "La data di uscita prevista è il 2023 per il primo e il 2024 per il secondo. Avremmo dovuto far uscire questo film l'anno scorso, prima dell'emergenza sanitaria. Ma è passato un anno, quindi sto facendo queste interviste ed è strano perché devo tornare con la mente a Fast & Furious 9 - The Fast Saga. Sto celebrando l'uscita di Fast 9, ma ho molto altro da celebrare."

Fast & Furious 10, Dwayne Johnson: "Non tornerò. L'invito di Vin Diesel è manipolatorio"

Da quanto sappiamo finora, è confermata l'assenza di Dwayne Johnson, che non tornerà nel franchise nonostante i tentativi di apertura nei suoi confronti da parte di Vin Diesel. Il mese scorso è stato annunciato l'arrivo di Jason Momoa in un ruolo da villain.

Fast and Furious 10 dovrebbe arrivare nei cinema a maggio 2023.