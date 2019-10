Fast & Furious 10: Dwayne Johnson tornerà nel franchise?

Nonostante le frizioni coi colleghi, Dwayne Johnson potrebbe fare ritorno nel cast di Fast & Furious 10.

Secondo Wegotthiscovered, la rottura con Vin Diesel e il resto del cast di Fast & Furious non sarebbe insanabile. Dwayne Johnson potrebbe dunque fare ritorno nel franchise per l'ultimo capitolo, Fast & Furious 10.

Vin Diesel e altri attori di Fast & Furious non avevano preso bene la scelta di The Rock di realizzare uno spinoff della saga dedicato al suo personaggio, Luke Hobbs, ma qualche giorno fa Johnson ha postato su Instagram in cui, oltre a ringraziare cast e crew di Fast & Furious - Hobbs & Shaw per il successo ottenuto (qui la nostra recensione di Fast & Furious - Hobbs & Shaw), a sorpresa cita Vin Diesel nei ringraziamenti esclamando:

"Ultimo, ma non ultimo, voglio ringraziare mio fratello Vin per il supporto per la realizzazione di Hobbs & Shaw".

Non contento, rivolgendosi a Diesel l'attore prosegue: "Questa è stata un'avventura incredibile, dieci anni fa mi hai invitato a entrare nella famiglia di Fast & Furious. Sono grato per quell'invito, per tutti questi anni il mio scopo è stato quello di migliorare il franchise in ogni modo possibile. Se ci sono riuscito, allora ho fatto bene il mio lavoro. E ora che sono passati dieci anni, questo successo è cresciuto e si è espanso. Abbiamo fatto la cosa giusta e fratello apprezzo il tuo sostegno. Tutte le strade conducono a una cosa sola... ci vedremo presto, Toretto."

In attesa di conferme sul decimo capitolo, al momento i fan attendono l'arrivo al cinema di Fast & Furious 9 che potrebbe riproporre in qualche forma il personaggio di Paul Walker con l'aiuto della CGI e del fratello di Paul, Brian Walker.

Fast & Furious 9 arriverà nei cinema il 22 maggio 2020, per il momento potete approfondire leggendo le nostre anticipazioni su Fast & Furious 9.