Fast & Furious 9 riporterà sullo schermo il personaggio di Paul Walker?

Fast & Furious 9 potrebbe riportare sullo schermo il personaggio del compianto Paul Walker, Brian O'Conner.

Dopo la morte di Paul Walker, scomparso nel 2013 in seguito a un incidente stradale, la famiglia di Fast & Furious ha ricordato l'attore con continui omaggi. Nel frattempo i fratelli di Paul, Caleb e Cody Walker, sono stati chiamati sul set di Fast & Furious 7 per terminare il film. Adesso una recente visita di Cody Walker sul set di Fast & Furious 9 ha messo in allarme i fan.

Fast & Furious 7, Caleb Walker: "Prendere il posto di Paul è stato bello, ma era troppo presto"

Vin Diesel ha postato una sua foto insieme a Cody Walker su Instagram, alimentando il rumor della ricomparsa di Brian O'Conner nel franchise. La foto è accompagnata dalla scritta: "Ci sono cose speciali che accadono ogni volta che Cody vien a farci visita. Rende sempre Pablo orgoglioso! #Fast92020 #Fatherhood #FastFamily".

Per il momento la trama di Fast & Furious 9 è avvolta nel mistero e la presenza di Brian O'Conner è tutt'altro che certa, ma abbiamo avuto la conferma del ritorno nel cast di Jordana Brewster nel ruolo di Mia, moglie di Brian e madre di suo figlio.

Tra gli interpreti di Fast & Furious 9 ci saranno anche Charlize Theron, John Cena, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, e Helen Mirren. New entry, l'attore Michael Rooker che comparirà nel ruolo di Buddy. Il nono capitolo del franchise di Fast & Furious sarà diretto da Justin Lin e Vin Diesel è tra i produttori in collaborazione con One Race Films e Perfect Storm Entertainment.