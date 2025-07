I Fantastici Quattro - Gli Inizi, il regista: "Reed Richards alla guida degli Avengers? Lo scopriremo"

Il regista Matt Shakman fa chiarezza su una citazione controversa legata al futuro di Reed Richards nel MCU. Dopo l'uscita di I Fantastici Quattro - Gli Inizi, si era diffusa l'idea che Mister Fantastic potesse guidare gli Avengers. Ma Shakman smentisce.

Reed Richards, Matt Shakman chiarisce la sua posizione con gli Avengers

Con l'uscita di I Fantastici 4: Gli Inizi, il regista Matt Shakman ha ufficialmente dato il via a una nuova fase dell'MCU, riportando in scena la Prima Famiglia della Marvel. Protagonista indiscusso del film è Reed Richards, interpretato da Pedro Pascal, un personaggio che - tra teorie dei fan e dichiarazioni fraintese - si è ritrovato al centro di una discussione su un possibile ruolo da leader degli Avengers.

Una scena de I Fantastici Quattro - Gli Inizi

Tutto è nato da una citazione ripresa da Variety, in cui Shakman descriveva l'evoluzione di Reed: "Passa dall'essere lo scienziato nerd rinchiuso in laboratorio, al marito e padre che farebbe qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia, fino all'uomo che guida gli Avengers." Una frase sufficiente a scatenare speculazioni su Avengers: Doomsday e il ruolo di Reed nel futuro del franchise.

Ma lo stesso regista, in una recente intervista con Bustle, ha preso le distanze da quelle parole: "In realtà non l'ho detto. Ho visto online che si diceva che l'avessi detto" - afferma Shakman - "Quello che intendevo è che, nei fumetti, Reed è un personaggio molto complesso. Passa dall'essere uno scienziato brillante, a un leader che salva la situazione, a un membro devoto della famiglia. Avevo bisogno di un attore in grado di incarnare tutte queste sfaccettature."

Pedro Pascal e il futuro dei Fantastici Quattro nel MCU

Al netto del malinteso, Shakman non nasconde l'entusiasmo per la performance di Pedro Pascal: _"Riesce a incorporare tutti gli elementi di Reed Richards, dall'intelligenza alla sua specificità scientifica, fino all'ansia genitoriale e all'amore verso la partner.

Una scena de I Fantastici Quattro - Gli Inizi

L'emotività era fondamentale per il film."_ Una dichiarazione che, se da un lato conferma la centralità di Reed nell'universo dei Fantastici Quattro, dall'altro lascia aperti tutti gli scenari sul suo ruolo negli eventi futuri del Marvel Cinematic Universe.

Quando si parla di Avengers: Doomsday, Shakman è chiaro: "Dove andrà in Avengers: Doomsday, spetta ad Avengers: Doomsday farlo." Nessuna anticipazione, quindi, ma solo la promessa che il futuro dei Fantastici Quattro - con una trama che sempre più ruota attorno a Dottor Destino - sarà tutt'altro che marginale.

E mentre i fan fantasticano su possibili team-up con gli eroi più potenti della Terra, per ora non resta che godersi il debutto della famiglia più straordinaria della Marvel al cinema.