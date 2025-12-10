I Fantastici 4: Gli Inizi ha il peggior debutto di sempre per un film Marvel Studios su Disney+

Si tratta di un risultato che rispecchia il leggero declino che i Marvel Studios hanno avuto nell'ultimo periodo e che i produttori sperano di mettersi alle spalle con l'arrivo del prossimo film sugli Avengers

Nelle ultime ore è stato rivelato che I Fantastici 4: Gli Inizi ha registrato il peggior debutto (nell'arco cioè dei suoi primi cinque giorni) di qualsiasi film dei Marvel Studios su Disney+, attirando solo 4,9 milioni di visualizzazioni.

Si tratta del 23% in meno rispetto a Captain America: Brave New World (6,4 milioni) e del 10% in meno rispetto a Thunderbolts (5,5 milioni). Viene descritto come un disastro innegabile, ma I Fantastici 4: Gli Inizi (521,9 milioni di dollari) ha incassato il 25% in più al box-office rispetto al primo (415,1 milioni) e il 36% in più rispetto al secondo (382,4 milioni).

Questo spiega in parte il calo, ovvero che più gente si è recata in sala invece di attendere l'uscita del film in streaming. Tuttavia, è probabile che i Marvel Studios siano comunque delusi dal fatto che il reboot sui Fantastici 4 non sia stato un successo maggiore, soprattutto considerando che Deadpool & Wolverine aveva attirato 19,4 milioni di visualizzazioni in 6 giorni, secondo i dati Disney.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Quali sono i film Marvel più visti al debutto su Disney?

Basato sui dati Nielsen che, vale la pena ricordarlo, tracciano solo una piccola percentuale delle case statunitensi, I Fantastici 4: Gli Inizi ha totalizzato 556 milioni di minuti di visione, piazzandosi al terzo posto nella Top 10 dei film dietro Frankenstein di Netflix e KPop Demon Hunters.

Ecco i dati di streaming sui 5 giorni di ogni film MCU arrivato su Disney+ dopo l'uscita in sala:

Black Panther: Wakanda Forever - 14,1M

Guardiani della Galassia Vol. 3 - 10,9M

Doctor Strange nel Multiverso della Follia - 9,7M

Eternals - 9,2M

Captain America: Brave New World - 6,4M

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 6,1M

Thunderbolts - 5,5M

The Marvels - 5,3M

Black Widow - 5,1M

I Fantastici 4: Gli Inizi - 4,9M

I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal in una sequenza

I Fantastici 4, Marvel pensa già al sequel?

La notizia arriva da una fonte considerata affidabile nel settore, l'insider Jeff Sneider, secondo cui i Marvel Studios sarebbero già al lavoro su un sequel del film, nonostante il risultato al box-office inferiore alle aspettative.

Alla base della decisione ci sarebbe la volontà di consolidare la presenza dei personaggi nel MCU, ma anche la speranza che loro apparizione nei prossimi Avengers: Doomsday e Secret Wars possa renderli presenze più "familiari" per il pubblico. La regia del sequel dovrebbe essere affidata nuovamente a Matt Shakman.