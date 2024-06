I Fantastici 4, Jessica Alba ricorda la sua Sue Storm: "Era in anticipo sui tempi"

Mentre i Marvel Studios si stanno preparando rebottare i Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe, Jessica Alba, interprete di Sue Storm nel primo film sul quartetto uscito nel 2005, ha celebrato l'eredità del suo personaggio.

Gli amati personaggi della Prima Famiglia di supereroi hanno fatto il loro debutto sul grande schermo quasi due decenni fa. I Fantastici 4 del 2005, del regista Tim Story, è arrivato proprio all'inizio del boom dei cinecomic e occupa ancora un posto speciale nel cuore di molti fan.

Poiché il reboot del 2015 è profondamente odiato, le iterazioni dei personaggi viste ne I fantastici quattro e I fantastici Quattro e Silver Surfer sono ancora quelle che vengono in mente ai fan quando pensano all'iconico gruppo di eroi.

Jessica Alba in una scena del film I Fantastici Quattro

Jessica Alba: "Il ruolo di Sue Storm mi ha cambiato la vita"

Il cast principale di questi film sarà per sempre legato ai loro personaggi. Tra questi c'è Jessica Alba, che ha recitato in entrambi i film nel ruolo di Sue Storm. Impegnata nella campagna promozionale del suo nuovo film, Trigger Warning (che debutta oggi su Netflix), l'attrice ha riflettuto sull'eredità del suo personaggio 19 anni dopo averlo interpretato per la prima volta.

"Non ho altro che bei ricordi", ha dichiarato la Alba del periodo in cui ha interpretato Sue Storm. "Ho amato tantissimo interpretare quel personaggio. Mi sento come se tutta la mia vita fosse iniziata, per molti versi, in quel momento. Ho incontrato il mio compagno di vita, stiamo ancora insieme e abbiamo tre figli. Tim Story, che ha diretto il film, è ancora uno dei miei migliori amici. Ogni anno festeggiamo il Capodanno insieme".

Ricordando nello specifico il personaggio di Sue Storm, la Alba ha aggiunti: "È stato fantastico e lei era un personaggio davvero forte, stimolante e in anticipo sui tempi, direi, nel suo genere. E ancora non si è mai vista una persona così materna e femminile, ma anche così cazzuta. Non ho più visto questa combinazione. Quindi penso che riempia ancora questo bellissimo spazio o vuoto nell'universo Marvel".