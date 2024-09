Fantastic Four, Jessica Alba interpreterebbe ancora Sue Storm: "Se mi rivolessero, tornerei di corsa"

La star del film del 2005 ha confessato che non le dispiacerebbe tornare nel ruolo della Donna Invisibile.

Jessica Alba non esclude la possibilità di riprendere il ruolo del suo personaggio ne I Fantastici 4. Dopo aver visto il collega Chris Evans tornare nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana con un cameo a sorpresa in Deadpool & Wolverine, Alba non ha chiuso le porte al ritorno.

L'attrice ha interpretato la Donna Invisibile nei due film diretti da Tim Story tra il 2005 e il 2007 insieme a Ioan Gruffudd nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Michael Chiklis nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa e ovviamente Chris Evans nei panni della Torcia Umana.

Il ritorno

"Sì, certo. Ho amato interpretare quel personaggio" ha spiegato Jessica Alba in un'intervista a People "Sarei aperta a qualsiasi cosa dell'universo Marvel. Sono una fan di tutte le storie di supereroi, ed è stato un momento fantastico della mia vita. Quindi, sì, se mi volessero, certamente".

Jessica Alba in una scena di I fantastici 4

Nei film degli anni 2000, Julian McMahon ha interpretato il Dottor Destino. I personaggi sono tornati successivamente nel clamoroso flop del 2015 di Josh Trank, con Kate Mara nel ruolo della Donna Invisibile, Miles Teller nel ruolo di Mr. Fantastic, Michael B. Jordan nel ruolo della Torcia Umana e Jamie Bell nei panni della Cosa, oltre a Toby Kebbell.

Mesi fa sono stati annunciati i nomi degli attori che saranno protagonisti del nuovo film dei Fantastici Quattro che farà parte del Marvel Cinematic Universe: Vanessa Kirby sarà la Donna Invisibile, Pedro Pascal sarà Mr. Fantastic, Joseph Quinn sarà la Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach sarà la Cosa, il clamoroso ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo di Victor von Doom, diventando il protagonista principale in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Jessica Alba è reduce dalla partecipazione, quest'anno, dal film diretto da Mouly Surya, Trigger Warning, al fianco di Mark Webber e Anthony Michael Hall, distribuito in Italia da Netflix.