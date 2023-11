I Fantastici 4, il regista spiega in che modo i suoi supereroi saranno diversi dagli Avengers e dagli X-Men

Il regista del reboot sui Fantastici 4 spiega in che modo il quartetto sarà diverso da altri eroi Marvel come gli Avengers e gli X-Men.

Intervistato da ScreenRant per promuovere la serie AppleTV+ Monarch: Legacy of Monsters, il regista Matt Shakman ha avuto modo di parlare del reboot dei Fantastici 4 che verrà prodotto dai Marvel Studios e le cui riprese inizieranno il prossimo anno. In particolare, il filmmaker ha spiegato in che modo il quartetto sarà diverso da altri eroi Marvel come gli Avengers e gli X-Men: "Sono diversi perché sono una famiglia vera e propria, non una famiglia che si forma lungo la strada come gli X-Men o gli Avengers. Una vera famiglia, con tutto il caos che comporta questa cosa."

Il regista aggiunge: "Hanno un approccio ottimista e scientifico che è molto diverso dagli altri personaggi Marvel, che adoro assolutamente. Ma i Fantastici 4 risolvono i problemi in maniera unica e sono così emozionato di portarli sullo schermo. Spero che alla gente piaccia ciò che stiamo preparando."

Shakman ha dichiarato che le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2024. I nomi, al momento ancora sconosciuti di chi entrerà nel cast, verranno quindi rivelati nei prossimi mesi? "Tutte le notizie sul casting che vedete sono solo voci. Siamo all'inizio del nostro progetto. Non abbiamo nulla da annunciare in questo momento e sicuramente, quando lo avremo, ve lo faremo sapere", ha affermato il regista ai microfoni di Collider. Adam Driver, Jake Gyllenhaal e Dave Patel sono solo alcuni dei nomi che vagano per il web proprio in merito ai volti che i fan potrebbero ritrovare nella pellicola, ma come annunciato dal regista, al momento non sono altro che rumor.