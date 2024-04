Avengelyne: Margot Robbie possibile star del film tratto dal fumetto di Rob Liefeld prodotto da Warner Bros

Margot Robbie sembra sia interessata a interpretare il ruolo della protagonista di Avengelyne, il film tratto dal fumetto di Rob Liefeld, e Warner Bros starebbe per stringere un accordo per produrre il film.

La casa di produzione della star di Barbie, LuckyChap, sarà coinvolta nella realizzazione del progetto cinematografico in collaborazione con Simon Kinberg, che ha contribuito a portare al successo Deadpool, e Audrey Chon, tramite la loro Genre.

Dalle pagine al grande schermo

Nel team al lavoro sullo sviluppo di Avengelyne ci sono Olivia Wilde con l'incarico di regista e Tony McNamara, recentemente autore di Povere creature!, che firmerà la sceneggiatura.

Tra le pagine di Avengelyne, ruolo che potrebbe essere interpretato da Margot Robbie se l'attrice approverà lo script, si racconta la storia di un angelo in esilio che non può più rientrare in paradiso e usa i suoi poteri per lottare contro le forze dell'oscurità sulla Terra.

Il fumetto Avengelyne, nel 2013, sembrava destinato a diventare un film grazie alla collaborazione con Gina Carano. Tre anni dopo i diritti sono stati acquisiti dalla Paramount Pictures, che voleva affidare ad Akiva Goldsman il compito di occuparsi della regia.

Robbie, dopo il successo ottenuto con Barbie, sembrava pronta a concedersi una pausa dal mondo del cinema come protagonista, dando maggior spazio alla sua attività come produttrice. Tra i recenti accordi stretti dalla sua LuckyChap, ci sono quelli per portare sul grande schermo il mondo del Monopoly e del videogioco The Sims.

Attualmente bisognerà attendere per scoprire se la star australiana si metterà nuovamente alla prova con un ruolo tratto dai fumetti dopo aver recitato in Suicide Squad con la parte di Harley Quinn.