National Film Award, Margot Robbie guida le nomination

Margot Robbie e Rosamund Pike spiccano tra i candidati ai National Film Award. Nella categoria dedicata alla miglior attrice le star di Barbie e Saltburn se la vedranno con Patricia Hodge, Jo Hartley, Eiza González e un'altra grande star del momento, Emma Stone, protagonista di Povere creature! di Yorgos Lanthimos.

Saltburn: Rosamund Pike in una scena

La categoria dedicata al miglior attore è altrettanto competitiva, con star come Barry Keoghan, Kevin Hart e Ewan McGregor, in competizione per il premio con Kane Robinson e LaKeith Stanfield. Per il miglior film britannico concorrono titoli come Scoop, Back to Black sulla vita di Amy Winehouse e Povere creature! La categoria per il miglior film internazionale mette in luce l'impatto mondiale del cinema: ecco spiegata la presenza di Barbie e Bob Marley: One Love.

Decide il pubblico

I National Film Award sono una delle poche cerimonie di premiazione cinematografica e televisiva al mondo in cui tutte le categorie sono votate dal pubblico e i vincitori saranno annunciati sulla piattaforma streaming VooVix TV.

Margot Robbie è indubbiamente la star simbolo dell'annata cinematografica passata grazie al ruolo da protagonista in Barbie, l'ultimo film diretto da Greta Gerwig in cui recita nei panni di Barbie Stereotipo, abitante di Barbie Land, che un giorno scopre di non essere perfetta e decide di partire per il mondo degli esseri umani in cerca della propria felicità perduta. Insieme a lei ci sarà Ken (Ryan Gosling), storico fidanzato della bambola più conosciuta al mondo. Nel cast del film anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell.

Barbie ha ricevuto 8 candidature ai premi Oscar ottenendo la statuetta soltanto per la miglior canzone What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas O'Connell. L'annuncio delle candidature a gennaio ha provocato parecchie discussioni intorno alla mancata presenza di Margot Robbie tra le candidate a miglior attrice e Greta Gerwig tra quelle alla miglior regia.