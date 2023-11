Fantastic Four: Mads Mikkelsen, Jason Clarke e Ralph Fiennes in lizza per Doctor Doom? Nuova girandola di voci

Mads Mikkelsen, Jason Clarke e Ralph Fiennes nella girandola dei papabili per il ruolo di Doctor Doom, villain del reboot di Fantastic Four.

Non si fermano i rumor intorno al casting di Fantastic Four e mentre si attende l'annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios l'attenzione si concentra sul villain del film, Doctor Doom, che potrebbe avere un ruolo centrale nel futuro dell'MCU. Nel mix di nomi papabili si parla di Ralph Fiennes, Jason Clarke o del sempreverde Mads Mikkelsen.

John Rocha di The Hot Mic spiega di aver sentito che Ralph Fiennes e Jason Clarke potrebbero essere nei radar dello studio. John Campea, nel frattempo, riferisce che a Mads Mikklesen sarebbe stata offerta la parte di Doom, scelta curiosa vista la sua precedente apparizione in Doctor Strange nei panni di un altro villain del franchise Marvel, Kaecilius.

Fantastic Four: il logo del film Marvel

Non si prevede che Victor Von Doom avrà un ruolo significativo nell'atteso reboot, anzi, secondo alcune voci potrebbe apparire solo nella scena post-credits, ma il personaggio potrebbe emergere come nuovo grande cattivo dell'MCU vista l'intenzione di prendere le distanze dall'interprete di Kang Jonathan Majors per via dei suoi guai con la legge.

Le news sul cast

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Pedro Pascal sarebbe ormai confermato nei panni di Reed Richards, e probabilmente sarà affiancato da Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm, alias La Cosa.

Jeff Sneider svela di aver sentito la produzione inizierà leggermente prima del previsto e crede che la Marvel voglia annunciare al più presto il cast ufficiale. Un annuncio potrebbe essere fatto poco dopo il Ringraziamento.

Marvel vorrebbe, inoltre, Javier Bardem per il ruolo di Galactus, ma i suoi impegni potrebbero impedirgli di firmare il contratto. Nel film dovrebbe apparire, inoltre, il suo Araldo Silver Surfer, ma in una versione femminile.

Matt Shakman dirigerà Fantastic Four da una sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. I dettagli della trama sono ancora un mistero, ma Kevin Feige ha confermato che questa non sarà un'altra storia sulle origini del super-team.