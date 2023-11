Marvel si allontana da Jonathan Majors, licenziato lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty

Secondo alcuni recenti sviluppi, i Marvel Studios starebbero pensando di prendere le distanze da Jonathan Majors, alla luce delle vicende legali che lo riguardano.

Secondo la giornalista di Vanity Fair e co-autrice di MCU: The Reign of Marvel Studios Joanna Robinson, lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, non lavorerebbe più per la Marvel e non sarebbe più impegnato nella stesura del quinto film sui Vendicatori, intitolato Avengers: The Kang Dynasty.

Robinson ha riferito che Loveness è fuori dal progetto perché la Marvel si sta probabilmente "allontanando" dalla storyline di Kang che ha caratterizzato entrambe le stagioni della serie Disney+ Loki, il terzo capitolo di Ant-Man e che doveva essere centrale nel prosieguo della Saga del Multiverso, specialmente nei prossimi due film sugli Avengers, The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Quantumania ha dato il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e ha introdotto Kang il Conquistatore come variante multiversale di Colui che Rimane, anch'esso interpretato da Majors.

Variety aveva precedentemente riportato che la "questione più urgente" nel corso di un recente ritiro dello studio era stata il processo per aggressione a Majors. Poiché il suo Kang è stato introdotto come il nuovo Thanos, la Marvel è stata "costretta a riconsiderare i suoi piani per la prossima fase" del MCU sul personaggio e, secondo quanto riferito, avrebbe preso in considerazione sia il recasting di Majors sia il passaggio a un altro grande cattivo Marvel: il Dottor Destino.