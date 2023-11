Fantastic Four: Silver Surfer cambierà sesso nel reboot Marvel? [RUMOR]

Continua a destare grande curiosità l'atteso reboot di Fantastic Four promesso da Kevin Feige. Sappiamo che il film non arriverà tanto presto, visto che il blocco nelle produzioni durato quattro mesi per via degli scioperi di Hollywood, ma la pellicola Marvel potrebbe riservare ben più di una sorpresa. L'ultimo rumor in ordine di tempo anticipa la possibilità di vedere una Silver Surfer femmina.

Secondo quanto affermato da John Rocha e Jeff Sneider nel podcast The Hot Mic, gli attori che interpreteranno la Prima Famiglia della Marvel dovrebbero essere annunciati entro la fine della prossima settimana.

Fantastic Four: il logo del film Marvel

Sneider ribadisce le recenti anticipazioni secondo cui la star di Spider-Man: Far From Home Jake Gyllenhaal sarebbe l'attuale favorito per interpretare Mister Fantastic, con Vanessa Kirby che probabilmente assumerà il ruolo della Donna Invisibile. Ebon Moss-Bachrach potrebbe essere un punto fermo per La Cosa, anche se i piani per la Torcia Umana rimangono poco chiari. L'ipotesi Adam Driver potrebbe, però, non essere stata scartata del tutto.

Fantastic Four: svelato il titolo di lavorazione del reboot Marvel Studios

Cambio di sesso in arrivo?

La grande novità, se confermata, tuttavia è un'altra: i Marvel Studios starebbero cercando una donna per il ruolo dell'Araldo di Galactus: una versione al femminile di Silver Surfer.

C'è stata una versione femminile del personaggio nei fumetti, chiamata Juno, anche se immaginiamo che la versione dell'MCU potrebbe essere un mashup di Norrin Radd e Frankie Raye. Quest'ultimo era un personaggio secondario nei fumetti dei Fantastici Quattro che in seguito divenne l'Araldo noto come "Nova".

Il regista di Fantastic Four, Matt Shakman, ha recentemente anticipato il suo approccio al film dicendo che intende "fare le cose in modo molto diverso dal punto di vista della storia" adottando "un punto di vista cinematografico che si adatti davvero al materiale. Penso che sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima, e sicuramente diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima alla Marvel. È un mio sogno poter lavorare su questo progetto, adoro i personaggi fin da quando ero piccolo. È un mondo fantastico in cui trovarsi. La sceneggiatura è fantastica, i personaggi sono brillanti. Sono super emozionato".

Matt Shakman ha lavorato allo script di Fantastic Four con Josh Friedman e Cam Squires; il film dovrebbe arrivare nelle sale nel maggio 2025.