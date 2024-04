Interstellar: il film di Christopher Nolan torna in versione Imax per il suo decimo anniversario

Interstellar di Christopher Nolan verrà riproposto in versione Imax in occasione del decimo anniversario del film.

Secondo quanto riportato da Variety, il capolavoro del regista Christopher Nolan, Interstellar, sarà proiettato in copie Imax da 70 mm (il formato preferito da Nolan) e su schermi digitali in onore del decimo anniversario della pellicola a partire dal 27 settembre 2024. La Warner Bros. e la Paramount si stanno occupando della riedizione del film.

Interstellar: Matthew McConaughey in una scena del film con Anne Hathaway e David Oyelowo

Di cosa parla Interstellar?

Di seguito potete leggere la sinossi del film che ha distrutto emotivamente Cillian Murphy. "Nel futuro della Terra, un'epidemia globale di colture e una seconda catastrofe di polvere stanno lentamente rendendo il pianeta inabitabile. Il professor Brand (Michael Caine), un brillante fisico della NASA, sta lavorando a un piano per salvare l'umanità trasportando la popolazione della Terra in una nuova casa attraverso un wormhole. Ma prima Brand deve inviare l'ex pilota della NASA Cooper (Matthew McConaughey) e un team di ricercatori attraverso il wormhole e la galassia per scoprire quale di tre pianeti potrebbe essere la nuova casa dell'umanità".

Oltre a Matthew McConaughey e Michael Caine, Interstellar è interpretato da Jessica Chastain nel ruolo di Murphy Cooper, John Lithgow nel ruolo di Donald, Casey Affleck nel ruolo di Tom Cooper, Wes Bentley nel ruolo di Doyle, Topher Grace nel ruolo di Getty, Ellen Burstyn nel ruolo dell'anziana Murph, Timothée Chalamet nel ruolo del quindicenne Tom, Mackenzie Foy nel ruolo del decenne Murph e Matt Damon nel ruolo del Dr. Mann.

Nolan ha scritto la sceneggiatura di Interstellar insieme al fratello Jonathan Nolan. Il film è stato candidato a diversi premi Oscar, tra cui Miglior colonna sonora originale (Hans Zimmer), Miglior scenografia (Nathan Crowley e Gary Fettis), Miglior montaggio sonoro (Richard King) e Miglior missaggio sonoro (Gary Rizzo, Gregg Landaker e Mark Weingarten), mentre alla fine ha vinto il premio per i Migliori effetti visivi (Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter e Scott Fisher).

Interstellar è uscito nelle sale statunitensi nel novembre 2014. Ha guadagnato circa 731 milioni di dollari al botteghino globale a fronte di un budget stimato di 165 milioni di dollari. Dopo Interstellar, Nolan ha girato Dunkirk nel 2017, Tenet nel 2020 e, più recentemente il trionfatore degli Oscar di quest'anno, Oppenheimer.