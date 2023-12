Fantastic Four: ecco quando potrebbero iniziare le riprese del reboot dei Marvel Studios

Dopo le varie speculazioni degli ultimi mesi e i ritardi causati dagli scioperi a Hollywood, sembrerebbe tutto pronto per l'inizio delle riprese di Fantastic Four, il cui cast dovrebbe essere annunciato all'inizio del 2024.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, le riprese del reboot dei Marvel Studios dovrebbero iniziare nel maggio 2024, quando il cast dovrebbe essere già stato annunciato da tempo e quindi essersi conclusa la pre-produzione (che include footage per macchine da presa, costumi e trucco).

Questo darebbe al regista Matt Shakman e al suo team tutto il tempo necessario per preparare il film per il suo debutto nelle sale nel 2025 e, molto probabilmente, per effettuare tutti i reshoot necessari.

Finora, l'unico membro del cast "confermato" sarebbe Pedro Pascal (The Last of Us) nel ruolo di Reed Richards, ma probabilmente a lui si aggiungeranno Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things) nel ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) nel ruolo di Ben Grimm, alias la Cosa.

Secondo gli ultimissimi rumor pare che Cillian Murphy (Oppenheimer) e Mads Mikkelsen (Rogue One) siano in cima alle preferenze per interpretare il Dottor Destino, ma altri attori saranno sicuramente in lizza.

Fantastic Four, il regista torna a parlare del casting: "La chimica tra gli attori è la cosa più importante"

Il villain più celebre del super-team non dovrebbe avere un ruolo significativo nel reboot (infatti, potrebbe comparire solo nella scena post-credits), ma potrebbe emergere come il nuovo grande cattivo del Marvel Cinematic Universe - soprattutto dopo la recente notizia che la Marvel ha deciso di prendere le distanze dall'interprete di Kang Jonathan Majors.