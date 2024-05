Fantastic Four: John Malkovich entra nel cast con un ruolo avvolto dal mistero

John Malkovich è entrato ufficialmente nel cast di The Fantastic Four, il nuovo film del MCU che arriverà nei cinema americani il 25 luglio 2025.

Alla regia sarà impegnato Matt Shakman, già dietro la maccnhina da presa della serie WandaVision realizzata per Disney+.

Nessuna anticipazione sul personaggio

I Marvel Studios, come prevedibile, non hanno rivelato il ruolo affidato in Fantastic Four a John Malkovich, new entry tra gli interpreti dopo Paul Walter Hauser, nome che era stato rivelato pochi giorni fa.

I fan dovranno quindi attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla trama delle nuove avventure che vedrà impegnati Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nella parte di Sue Storm/La donna invisibile, Joseph Quinn che sarà Johnny Storm/Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm/La Cosa.

Julia Garner, invece, sarà Shalla-Bal, una versione di Silver Surfer.

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

Venezia 2019: uno scatto di John Malkovich al photocal di The New Pope

Il team creativo

La sceneggiatura del film è firmata da Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer, ma anche Peter Cameron ha lavorato allo script. Come accade abitualmente, Kevin Feige sarà produttore esecutivo.

Malkovich, recentemente, è stato uno dei protagonisti delle serie Netflix e di The New Look. Prossimamente l'attore sarà uno dei protagonisti di Hand of Dante, film diretto da Julian Schnabel, e dell'horror Opus.