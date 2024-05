Fantastic Four, l'attore scelto per Galactus era già apparso nel MCU: ecco dove

Solo poche ore fa, Ralph Ineson è entrato nel cast di Fantastic Four dei Marvel Studios nel ruolo di Galactus, ma immediatamente i fan non hanno potuto fare a meno di notare che l'attore aveva già fatto il suo debutto nel MCU nei panni di un altro personaggio.

Naturalmente, non è la prima volta che un attore interpreta più di un ruolo nel MCU. Per citarne alcuni: Gemma Chan ha interpretato Minn-Erva in Captain Marvel e Sersi in Eternals, Judy Greer ha interpretato Maggie nei primi due film di Ant-Man e War Pig in Guardiani della Galassia Vol. 3, Linda Cardellini è stata Laura Barton in più progetti e voce di Lylla in Guardiani della Galassia Vol. 3, Michelle Yeoh ha interpretato Aleta Ogord in Guardiani della Galassia Vol. 2 e Ying Nan in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, mentre David Dastmalchian ha interpretato Kurt nei primi due film di Ant-Man e Veb in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Per quanto riguarda Ineson, invece, aveva già interpretato un pilota Ravager nel primo volume di Guardiani della Galassia uscito nel 2014. Eccolo nella foto di seguito.

Ralph Ineson era già apparso nel MCU nei panni di un Ravager in Guardiani della Galassia

Fantastic Four sarà diverso da qualsiasi film Marvel

Matt Shakman dirigerà Fantastic Four, la cui uscita nelle sale è prevista per il 25 luglio 2025. Shakman ha già dichiarato che il reboot sarà molto diverso dai precedenti tentativi di portare in vita la prima famiglia della Marvel sul grande schermo.

Fantastic Four: John Malkovich si unisce al cast, ancora top secret il suo personaggio

"È diverso per mille motivi. Vorrei poter essere più specifico", aveva anticipato Shakman. "Vorrei poter dire di più. Ma stiamo facendo le cose in modo molto diverso dal punto di vista della storia e dell'approccio alla regia, che si adatta davvero al materiale. Mi piacerebbe poter dire di più, ma non posso. Ma penso che sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate visto prima, e certamente diverso da qualsiasi cosa della Marvel abbiate mai visto".