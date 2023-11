Fantastic Four: ecco come apparirebbe Pedro Pascal nei panni di Reed Richards

Una nuova fan art ha immaginato il look dell'attore nei panni di Mr. Fantastic.

Dopo la notizia che Pedro Pascal sarebbe in trattative per il ruolo di Reed Richards nel reboot di Fantastic Four dei Marvel Studios, i fan si sono sbizzarriti immaginando l'attore nei panni del nuovo Mr. Fantastic.

L'utente di Instagram @spdrmnkyxxiii è stato il più rapido nel fornirci un'idea di come potrebbe apparire Pedro Pascal con una fan art di Reed Richards. Eccolo quindi con il collo allungato mentre usa i suoi poteri.

Non è chiaro chi si unirà a Pascal nel Marvel Cinematic Universe nei panni della "prima famiglia" di supereroi dei fumetti, ma altri tre ruoli importanti sono ancora in palio: Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm. Naturalmente potrebbero comparire anche altri personaggi Marvel: un'altra indiscrezione ha rivelato che Javier Bardem potrebbe essere Galactus.

Fantastic Four: ecco perché Adam Driver avrebbe rifiutato il ruolo di Reed Richards [RUMOR]

Nonostante la sua apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sembra improbabile che la star di The Office John Krasinski torni a interpretare Reed Richards nel più ampio Marvel Cinematic Universe. Krasinski è stato interpellato in passato e ha confermato che la sua partecipazione riguardava solo quel cameo.