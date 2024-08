Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds spiega perché non c'è un cameo da Fantastic 4

Mentre uno dei cameo più spettacolari di Deadpool & Wolverine vede coinvolto il Johnny Storm/Torcia Umana di Chris Evans dal film del 2005 I Fantastici 4, molti fan hanno notato l'assenza di cameo dal reboot del 2015 Fantastic 4 - I fantastici quattro.

In una recente intervista con Collider, Ryan Reynolds ha chiarito che l'ipotesi era tra le idee al vaglio della produzione, ma il rating del film, classificato R, ha impedito che ciò accadesse:

"L'idea era di inserire un cameo dei personaggi del film, ma sicuramente la presenza di Chris Evans ha concentrato l'attenzione sulla versione del 2005. Inoltre stavamo facendo i conti col budget. Abbiamo sempre saputo che il nostro fil sarebbe stato classificato R e come sapete questo non è un assegno in bianco, parte della nostra responsabilità è restituire l'investimento che hanno fatto su di noi. Non voglio mai un budget che non penso di poter recuperare. Se inizi a chiedere sempre più attori, location e attrezzature arrivi a un punto di non ritorno".

Emma Corrin senza capelli nel ruolo di Cassandra Nova

Una pioggia di cameo

Anche senza i personaggi di Fantastic 4 - I fantastici quattro, il parco cameo di Deadpool & Wolverine è immenso. Tra le apparizioni più gradite il ritorno di Jennifer Garner, che ha svelato il durissimo allenamento per tornare nei panni di Elektra, e l'apparizione del Gambit di Channing Tatum, che in futuro potrebbe avere finalmente un film a lui dedicato, come auspica Ryan Reynolds.

E a proposito di cameo, i fan sonpo impazziti ritrovando il Blade di Wesley Snipes, "ripescato" da Ryan Reynolds nonostante il reboot in preparazione presso Marvel. Per l'attore mantenere il segreto finora è stata dura. "Non ero pronto per Blade, Non vado in giro come Blade tutti i giorni, capite cosa intendo? Con un trench, occhiali da sole e zanne in bocca. Mi sono dovuto allenare per tornare in forma. La mia più grande preoccupazione era essere in condizioni sufficienti per affrontare le scene d'azione. Non mi avevano anticipato cosa avrei dovuto fare, quindi mi sono preparato per qualunque cosa sarebbe successa. Per fortuna, non ho dovuto fare tutto ciò che pensavo perché i film d'azione sono difficili. Dopo circa un mese, ho ottenuto la forma fisica necessaria e poi, con l'aiuto di un po' di imbottitura posizionata nelle zone giuste, è andato tutto bene".