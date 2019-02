The Departed: online è stata lanciata una campagna per modificare il film di Scorsese

The Departed è uno dei capolavori diretti da Martin Scorsese, tuttavia online i fan stanno sostenendo una campagna che prevede la rimozione di una scena dal montaggio del film che ha fatto conquistare al regista un Oscar per il suo lavoro dietro la macchina da presa.

La sequenza al centro dell'"odio" degli spettatori è l'epilogo in cui Colin Sullivan, il poliziotto corrotto interpretato da Matt Damon, ritorna nel suo appartamento dove trova il sergente Dignam, parte affidata a Mark Wahlberg, che lo attende con una pistola caricata e con il silenziatore inserito.

Dignam gli spara e poi se ne va, mostrando quindi sullo schermo il cadavere di Sullivan e spostando l'inquadratura sulla finestra, dove si vede un topo che attraversa il balcone dell'appartamento. La presenza dell'animale, simbolo di chi stava facendo il doppio gioco all'interno della polizia, non ha entusiasmato i fan di Scorsese e su Kickstarter è stata lanciata da un utente, Adam Sacks, una campagna con lo scopo di cancellare digitalmente il roditore.

L'obiettivo è quello di comprare il film in versione Blu-Ray, salvare in formato digitale il lungometraggio, assumere l'esperto Ed Mundy con lo scopo di eliminare quel passaggio e stampare la nuova versione in formato 35mm, per poi realizzare un nuovo file digitale per realizzare le copie modificate in Blu-Ray da inviare a circa cinquanta persone.

Fino a questo momento Adam è riuscito a raggiungere quota 3.660 dollari dei 4.000 previsti, cifra probabilmente alla sua portata avendo ancora 28 giorni a disposizione!