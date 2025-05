F1, per il nuovo film Brad Pitt omaggia un'icona dell'animazione giapponese

Il nuovo poster dell'attesissimo F1 Movie con Brad Pitt richiama in modo evidente Akira, l'anime cult di Katsuhiro Otomo. La posa di Pitt che si allontana dalla monoposto ricalca quella di Kaneda con la sua moto nel celebre manifesto del film. Un tributo che conferma, ancora una volta, l'intramontabile influenza di Akira sul cinema globale.

Brad Pitt omaggia Akira

Con il debutto internazionale del suo film sul mondo della Formula 1 ormai alle porte, Brad Pitt si presenta in un nuovo poster promozionale che non è solo elegante e minimalista, ma anche un chiaro omaggio a uno dei capolavori assoluti dell'animazione giapponese. La locandina ritrae l'attore mentre si allontana dalla sua monoposto, visto dall'alto su uno sfondo bianco: un'immagine che richiama in modo inequivocabile il celebre poster di Akira, in cui Kaneda cammina verso la sua moto rossa in una composizione quasi identica. L'unica differenza? La direzione del passo. Ma la somiglianza visiva è troppo marcata per essere casuale, e considerando quante volte Hollywood ha già reso omaggio al film di Katsuhiro Otomo, è evidente che anche questa volta si tratta di una citazione voluta, quasi una dichiarazione d'amore.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'influenza di Akira, circa quarant'anni dopo la sua uscita, continua a contaminare ogni angolo dell'immaginario cinematografico, dai blockbuster sci-fi a serie animate e pop culture globale. La scena della derapata con la moto - ormai simbolo visivo replicato ovunque, da Kagurabachi ad Adventure Time, fino a NOPE di Jordan Peele - è solo la punta dell'iceberg.

Le architetture, le atmosfere e i temi esistenziali dell'anime hanno gettato le fondamenta per opere come Matrix, Stranger Things e Inception. Sul fronte giapponese, Akira ha ispirato una generazione di autori, da Ghost in the Shell a Serial Experiments Lain, segnando l'immaginario globale e consacrando lo stile narrativo nipponico al mondo intero. Vedere Brad Pitt nei panni di un moderno Kaneda, anche solo per un attimo pubblicitario, è l'ennesima dimostrazione di quanto Akira continui a influenzare, ispirare e cavalcare - proprio come una moto lanciata a tutta velocità nel cuore di Neo-Tokyo.