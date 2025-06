Akira, cattive notizie sul film live-action di Taika Waititi: i diritti tornano alla casa editrice

Dopo oltre vent'anni di tentativi, Warner Bros perde i diritti sul live-action di Akira, l'opera cult di Katsuhiro Otomo. Il progetto, a lungo legato al regista Taika Waititi, torna ora nelle mani di Kodansha, aprendo scenari inediti.

Live-Action Akira: Warner Bros perde i diritti

Da quando Akira ha fatto detonare il panorama dell'animazione con la sua visione post-apocalittica di Neo-Tokyo, Hollywood ha inseguito il sogno - o l'ossessione - di trasformarlo in carne e sangue. Ma a distanza di più di vent'anni, il progetto si è rivelato una chimera. Acquisiti i diritti nel lontano 2002, Warner Bros ha corteggiato registi, cambiato produttori, promesso grandi nomi - persino Leonardo DiCaprio in veste di produttore - senza mai riuscire a portare la moto di Kaneda sul grande schermo in versione live-action. Il nome più recente associato al progetto era quello di Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok e What We Do In The Shadows, ma neanche il suo tocco eccentrico è bastato a tenere in vita l'ambiziosa trasposizione. E adesso, il colpo di scena: i diritti sono ufficialmente tornati nelle mani della casa editrice Kodansha, custode originale del manga di Katsuhiro Otomo.

Una scena di Akira

La notizia, riportata da ComicBook.com, arriva dopo mesi di silenzi e mezze promesse. -"Mi aspetto di avere novità nei prossimi mesi"_, aveva detto il produttore Andrew Lazar. Ma più che un aggiornamento, è stato un epitaffio: lo storico studio americano ha lasciato scadere i diritti, chiudendo - almeno per ora - il capitolo Warner. Nessun commento ufficiale è giunto da parte loro, ma il ritorno del controllo a Kodansha cambia radicalmente lo scenario. La casa giapponese potrà ora decidere se rilanciare il progetto con altri partner o lasciarlo sedimentare ancora, in attesa di tempi più maturi. Del resto, il mondo degli adattamenti anime sta vivendo un'epoca di fervore senza precedenti: basti pensare al successo del live-action di One Piece per Netflix, che ha riacceso gli entusiasmi e sbloccato vecchie ambizioni.

Il ritorno di Akira nelle mani dei suoi creatori apre molte porte, ma solleva altrettanti interrogativi. Siamo davvero pronti per una versione live-action di una delle opere più simboliche dell'animazione mondiale? O il rischio di banalizzare la visione disturbante e visionaria di Otomo è ancora troppo alto? È forse per questo che nel 2019 fu proprio il mangaka a riportare l'attenzione sull'anime originale, annunciando a sorpresa un progetto di continuazione animata del racconto. Una promessa che, però, è rimasta sospesa nel vuoto, senza aggiornamenti né sviluppi concreti.

Il fascino di Neo-Tokyo, con le sue luci al neon e i suoi fantasmi postatomici, resta scolpito nella memoria collettiva, ma trasporlo in forma reale significa fare i conti con un'opera che non vuole farsi addomesticare.