Monster e Akira, i due autori Naoki Urasawa e Katsuhiro Otomo sono pronti a lavorare insieme

Naoki Urasawa ha rivelato di recente che Katsuhiro Otomo potrebbe avere un'ultima opera in lavorazione. E potrebbe proprio essere in collaborazione con lui.

In una recente intervista a RealSound, Naoki Urasawa, maestro della narrazione thriller con capolavori come Monster e Pluto - ha lasciato intendere che potrebbe esserci uno spiraglio per una collaborazione con Katsuhiro Otomo, il visionario autore dietro Akira.

Otomo e Urasawa e il loro progetto insieme

Quando Urasawa ha chiesto a Otomo se avesse intenzione di tornare a disegnare, la risposta è stata tutt'altro che un rifiuto: "Non ho escluso la possibilità". A quel punto, il creatore di 20th Century Boys si è offerto di affiancarlo: "Se ci fosse occasione, sarei felice di aiutarti". Una frase che pesa come inchiostro su un contratto, e che ha acceso le fantasie di fan e addetti ai lavori.

Una scena di Pluto

Non esiste ancora nulla di concreto, nessun titolo, nessuna bozza né editori in fermento. Ma il solo fatto che due colossi di questo calibro si siano parlati pubblicamente con questo spirito, è sufficiente per farci sognare. Otomo, classe 1954, mentre Urasawa ne ha appena compiuti 65: due veterani che non hanno più bisogno di dimostrare nulla, ma che potrebbero avere ancora qualcosa di importante da raccontare, magari proprio insieme.

Se un progetto simile dovesse nascere, avrebbe bisogno di respirare. Dimenticate le scansioni settimanali e i ritmi forsennati: un manga firmato Otomo-Urasawa meriterebbe tempi dilatati, come quelli di una pubblicazione trimestrale o addirittura annuale. Urasawa, del resto, è già impegnato con la pubblicazione irregolare di Asadora!, mentre Otomo non firma un manga da più di dieci anni.

Ma non sarebbe forse questo il bello? Attendere con pazienza qualcosa di irripetibile, qualcosa che potrebbe rappresentare un'eredità ultima per due autori che hanno riscritto la storia del manga.