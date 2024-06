Brad Pitt in una vera pista F1 per un anno per le riprese di Apex

Il film F1 ad alto budget di Brad Pitt è in produzione da un po' di tempo, ma il regista Joseph Kosinski ha rilasciato importanti aggiornamenti a riguardo.

Sotto la direzione di Joseph Kosinski, Brad Pitt sta girando un nuovo film ad alto budget che promette di portare l'adrenalina delle corse automobilistiche sul grande schermo. Il tanto discusso film a tema F1, dal titolo provvisorio di "Apex", vedrà un realismo che punta a concorrere con Top Gun: Maverick.

Apex: Brad Pitt Torna in Pista con il Suo Film di Formula 1

La produzione del film, intitolato provvisoriamente "Apex", ha affrontato diverse difficoltà, tra cui una pausa dovuta agli scioperi di Hollywood. Tuttavia, Jerry Bruckheimer, produttore del film, ha confermato che le riprese sono proseguite a Londra e proseguiranno durante i Gran Premi del 2024.

Brad Pitt premiato con l'Oscar per C’era una volta a… Hollywood

"Sì, lo stiamo girando a Londra mentre parliamo. Quindi tornerò lì dopo", ha dichiarato il produttore a Deadline alla premiere di Bad Boys: Ride or Die. La trama del nuovo film, per ora avvolta da un velo di mistero, racconta di Sonny Hayes, un pilota in declino che riceve una seconda chance grazie all'amico e proprietario di squadra interpretato da Javier Bardem. Insieme, affronteranno nuove sfide e competizioni mozzafiato.

La vera magia del progetto però risiede nell'autenticità delle riprese. Secondo Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, il film sfrutta tecnologie avanzate per catturare la velocità e l'intensità delle gare in tempo reale.

Il film sulla Formula 1 con star Brad Pitt ha finalmente una data di uscita

Questo approccio innovativo promette di superare i limiti dei precedenti film di corse, offrendo agli spettatori un'esperienza senza precedenti. Hamilton ha sottolineato come la tecnologia moderna, unita alla visione di Kosinski e al fatto che Brad Pitt e i suoi colleghi guideranno vere auto in pista per le sequenze di corse, renderà il film un capolavoro visivo.