Akira, che fine ha fatto il film di Taika Waititi? Nuovo aggiornamento dal produttore

Sono ormai più di dieci anni che si parla del progetto di un remake in live-action del classico dell'animazione cyberpunk Akira. È un progetto che è passato di regista in regista.

L'ultimo ad averci provato è Taika Waititi, che dovrebbe dirigere il film sulla base di una sceneggiatura scritta insieme a Michael Golamco. Una bozza scritta da Golamco è stata presentata nel 2023, poi è arrivato un nuovo sceneggiatore, Charles Wu, che ha presentato una nuova bozza all'inizio del 2024. Da allora non ci sono più stati aggiornamenti.

Il produttore del film, Andrew Lazar, ha ora affermato che il film è ancora in fase di sviluppo e si farà, solo che dovremmo "aspettarci un aggiornamento in merito nei prossimi due mesi".

Perché l'adattamento di Akira è stato rimandato in questi anni

Akira: una scena del film

Nel 2017 è stato annunciato che Waititi avrebbe diretto il film con un cast di adolescenti asiatico-americani che avrebbero interpretato i ruoli principali. Waititi voleva evitare tutti i dibattiti problematici sul whitewashing che sarebbero potuti sorgere con un cast di soli attori bianchi.

Akira (1988)

Le riprese erano previste per luglio 2019, ma poi Waititi si è concentrato sulla regia di Thor: Love and Thunder. Il regista aveva poi confermato che intendeva ancora realizzare il film, e questo impegno si è intensificato negli ultimi anni.

Attualmente Waititi ha sette progetti in fase di sviluppo, tra cui The Incal, Flash Gordon, James e un film di Star Wars, ma Akira sembra essere la sua priorità al momento. Probabilmente ne sapremo di più quando il regista inizierà il tour stampa per il suo Klara and the Sun, in uscita in autunno e interpretato da Jenna Ortega.