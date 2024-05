Eyes of Wakanda: nuovi dettagli sulla serie Marvel contengono spoiler

Finalmente abbiamo dei nuovi emozionanti aggiornamenti sui uno dei due prossimi show televisivi della Marvel Animation, Eyes of Wakanda. Dopo il finale della prima stagione di X-Men '97, la terza stagione di What If...? sarà probabilmente la prossima della Marvel Animation ma il dirigente dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha condiviso nuovi dettagli su Eyes of Wakanda e Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

I dettagli di Eyes of Wakanda

Your Friendly Neighborhood Spider-Man è stato presentato durante il Comic-Con di San Diego nel 2022, mentre lo spin-off di Black Panther è stato annunciato lo scorso dicembre. In precedenza abbiamo saputo che la serie animata seguirà i coraggiosi guerrieri incaricati di viaggiare per il mondo recuperando pericolosi manufatti di vibranio nel corso della storia del Wakanda. Grazie a ComicBook ora abbiamo alcuni nuovi dettagli. "Eyes of Wakanda è uno show del MCU", ha confermato Winderbaum. "È la storia del Wakanda raccontata attraverso i War Dogs, ed è una delle migliori animazioni che abbiamo mai fatto. Todd Harris ne è il creatore. È una serie davvero fantastica".

Finora nessuna delle proposte animate dei Marvel Studios era stata ambientata sulla Terra 616, e questo è un cambiamento significativo. L'importanza della serie per il più ampio MCU è ancora da vedere, soprattutto visto che non abbiamo ancora notizie ufficiali su Black Panther 3.

Nel live-action, i War Dogs sono il servizio centrale di intelligence di Wakanda, incaricati di raccogliere informazioni in tutto il mondo per garantire la sicurezza del regno. Tra i membri degni di nota figurano N'Jobu, Zuri e Nakia.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

In un'altra parte dell'intervista, Winderbaum ha espresso parole di elogio per la serie precedentemente nota come Spider-Man: Freshman Year. "Friendly Neighborhood Spider-Man è a dir poco incredibile", ha detto Winderbaum. "Penso che sorprenderà davvero la gente. È molto simile all'epoca dei fumetti di Steve Ditko. È Peter Parker al liceo che cerca di far funzionare le cose, di prendersi cura della zia, essendo completamente al verde e cercando di essere un supereroe".

"È essenzialmente Spider-Man, e quello che ha fatto Jeff Trammell, il creatore di quello show, e che credo piacerà molto alla gente, è stato costruire intorno a Peter un insieme di personaggi di cui ci si innamora", ha continuato Winderbaum. "Allo stesso modo, proprio perché si tratta di una narrazione a lungo termine, quando le relazioni si intrecciano e la posta in gioco si alza nella prima stagione, le cose sembrano davvero tragiche e pericolose, e piuttosto incredibili", aggiunge. "Quindi, adoro questa serie".

Sfortunatamente, Eyes of Wakanda non ha ancora una data di uscita mentre, secondo alcuni rumor, Your Friendly Neighborhood Spider-Man dovrebbe uscire il 2 novembre 2024.