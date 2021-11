Disney annuncia le serie Marvel Zombies, Echo, X-Men 97, Spider-Man: Freshman Year e What If...? 2

Marvel, in occasione del Disney+ Day, ha svelato nuovi aggiornamenti riguardanti le sue serie: dal titolo dello spinoff di WandaVision al rinnovo di What If... ? per una seconda stagione, oltre alla produzione di Echo, con star Alaqua Cox.

Tra i contenuti condivisi online anche i loghi di alcune delle serie animate come I Am Groot e la nuova Spider-Man: Freshman Year.

Le novità annunciate dai Marvel Studios durante l'evento dedicato alla piattaforma di streaming sono le seguenti:

Echo sarà uno spinoff di Hawkeye, lo show con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, con star l'attrice Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez

Marvel Zombies è una nuova serie animata in cui si immagina una versione del Marvel Universe in cui gli eroi combattono contro gli zombie. Bryan Andrews sarà regista e produttore, Zeb Wells firmerà invece la sceneggiatura.

X-Men 97 è un revival della serie animata dedicata ai supereroi andata in onda negli anni '90. Il debutto avverrà nel 2023 e riprenderà la storia da dove si era interrotta. I ritorni nel cast di doppiatori sono quelli di Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith, Alyson Court. Tra i nuovi arrivi, invece, ci sono Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett, AJ LoCascio.

Alla guida del progetto ci sarà Beau DeMayo, coinvolto anche come produttore, mentre Jake Castorena sarà il supervisore alla regia.

Nel team ci saranno gli sceneggiatori Eric e Julia Lewald e il regista Larry Houston in veste di consulenti.

Lo spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn si intitolerà Agatha: House of Harkness e avrà come showrunner Jac Schaeffer.

La serie animata Spider-Man: Freshman Year sarà scritta e prodotta da Jeff Trammel e racconterà le avventure di Peter Parker mentre inizia il suo percorso che lo porta a diventare un supereroe. Gli episodi avranno uno stile unico e ispirato ai primi fumetti dedicati al personaggio.

Marvel ha inoltre ha annunciato che What If... ? ha ottenuto il via libera alla produzione di una seconda stagione in cui l'Osservatore incontrerà nuovi eroi ed esplorerà altri strani mondi nel Multiverso. Bryan Andrews sarà regista, mentre AC Bradley è coinvolto come produttore.

Disney+ ha condiviso anche nuovi loghi dei suoi show:

I Am Groot sarà la serie animata che racconterà le avventure di Baby Groot mentre cresce e si mette n ei guai. Kirsten Lepore sarà regista e produttrice del progetto

Ironheart avrà come star Dominique Throne nel ruolo di Riri Williams, una geniale inventrice che crea un'armatura tecnologicamente avanzata come in precedenza accaduto con Iron Man.