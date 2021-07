Evil Dead Rise: le riprese sono a metà, nuovi dettagli sul plot

Lo scrittore e regista di Evil Dead Rise, Lee Cronin, ha recentemente pubblicato una foto dal set su Twitter confermando che le riprese dell'horror seriale sono giunte a metà. La serie horror è iniziata originariamente con La casa di Sam Raimi, uscito nel 1981. Nel film, un gruppo di studenti universitari decide di trascorrere del tempo in un cottage nel bosco. Quando liberano inconsapevolmente entità soprannaturali pericolose, iniziano a cadere vittime della possessione. Ash Williams (Bruce Campbell) dovrà combattere per sopravvivere, se mai spera di fuggire dal bosco.

Il film ha ricevuto un divieto ai minori (rating R) all'epoca, nonostante non vi fossero contenuti sessualmente espliciti, a causa del suo estremo livello di violenza. Nonostante le controversie, La casa si è trasformato in un cult che ha dato vita a uno dei franchise horror di maggior successo della storia. Ai due capitoli seguenti, La casa 2 e L'armata delle tenebre, è seguito un reboot intitolato semplicemente La casa nel 2013. La serie ha ispirato anche adattamenti in forma di videogiochi. Dal 2015 al 2018, il franchise è proseguito con la serie televisiva Ash vs. Evil Dead.

Come preannunciato, Evil Dead Rise, in lavorazione in Nuova Zelanda, si svolgerà in un ambiente urbano, sostituendo la capanna nel bosco con un grattacielo a Los Angeles. I dettagli del plot sono ancora piuttosto vaghi, ma Deadline scrive:

Nel quinto film di Evil Dead, una stanca Beth fa una visita tardiva a sua sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle è interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell'edificio di Ellie, che dà origine a demoni indemoniati e spinge Beth in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre deve affrontare una versione da incubo della maternità.