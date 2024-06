Blumhouse ha svelato il suo nuovo film horror diretto da un regista campione d'incassi

Lee Cronin sta tornando con un nuovo, misterioso progetto che sarà prodotto dalla Blumhouse Pictures di Jason Blum.

Descritto come una rivisitazione moderna di qualcosa di antico, il film sarà il primo per Cronin dopo il successo mondiale raggiunto con La Casa - Il Risveglio del Male, e vedrà appunto la collaborazione tra la Atomic Monster di James Wan e la Blumhouse di Blum. Il progetto sarà distribuito da New Line Cinema, che ha già fissato la data d'uscita al 17 aprile 2026.

Cronin scriverà e dirigerà il film, molto importante dal punto di vista produttivo in quanto sarà il primo autorizzato dalla recente fusione tra Atomic Monster e Blumhouse. Sarà coinvolta anche la Doppelgängers di Cronin, dopo che La Casa - Il Risveglio del Male ha incassato 147 milioni di dollari a livello globale.

Il regista, che ha promesso "qualcosa di perfidamente divertente e terrificante", ha elogiato i suoi partner in un comunicato. "Collaborare con Jason, James e i meravigliosi team di queste due organizzazioni storiche e di enorme successo è ciò di cui sono fatti gli incubi perfetti", ha dichiarato. "Tornare alla New Line Cinema e ai miei meravigliosi partner è come la ciliegina sulla torta".

Wan ha definito Cronin "un regista di talento nel mondo dell'horror, la cui narrazione ha elettrizzato il pubblico", mentre Blum parlando del nuovo film ha aggiunto che "ha preparato una visione intrigante e moderna di qualcosa di molto antico che credo piacerà al pubblico".

Il regista aveva anticipato in precedenza di essere in trattative con New Line Cinema per un ulteriore sequel del franchise de La Casa, ma data la segretezza che circonda questo nuovo progetto, è probabile si tratti di qualcosa di completamente diverso.