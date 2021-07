Evil Dead Rise, Bruce Campbell parla del nuovo film: ci sarà anche lui?

Il franchise di Evil Dead sta per tornare in vita con un nuovo film, Evil Dead Rise, del quale Sam Raimi sarà produttore. E l'interprete di Ash Williams, Bruce Campbell, ne parla ai microfoni di Entertainment Weekly!, ai quali rivela anche se sarà o meno nella pellicola. La sua risposta è "no", ma ha anticipato che sarà in altri progetti legati ad Ash.

"Sam ha scelto con molta cura il regista, Lee Cronin, che è un filmmaker irlandese davvero bravo. Ha fatto un film intitolato The Hole in the Ground. È un regista davvero interessante, e Sam ha lavorato come produttore a un paio di progetti per Quibi" ha raccontato Cambpbell durante una recente intervista, offrendo qualche delucidazione sul nuovo progetto ambientato nell'universo della saga horror Evil Dead.

Film che, spiega Campbell "Le persone possono chiamarlo come vogliono: sequel, remake, rivisitazione. In realtà è semplicemente un altro film di Evil Dead".

Cosa possiamo aspettarci allora di vedere sullo schermo? "Al centro di tutto c'è un libro, il Necronomicon. Ma dove finisce questo libro e cosa gli succede nel corso dei millenni, è tutto da scoprire. In questo caso, il film è ambientato in città, quindi niente più case nel bosco. È completamente diverso, con delle eroine inaspettate che dovranno salvare tutti".

E i lavori sono già partiti da un po'... "Sta girando in Nuova Zelanda, con alcuni membri della loro fantastica crew, e sono a buon punto. Rob Tapert è il produttore che si occupa un po' di tutto, ma siamo tutti molto coinvolti nella sceneggiatura. Ogni tanto interveniamo per dare il nostro contributo".

Ma rivedremo il personaggio di Campbell, Ash Williams, nel film?

"Io non apparirò nel film, no, ma sarò nel nuovo videogioco di Evil Dead, che credo uscirà a febbraio 2022. Ho appena finito di doppiarlo. La cosa bella è che la voce non invecchia velocemente quanto il corpo, quindi potrò lavorare in questo modo ancora per qualche anno".