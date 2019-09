Euphoria, Zendaya ha messo in guardia i suoi fan sulla serie scandalo e le "scene esplicite"

Zendaya ha avvisato i suoi fan sulla serie scandalo Euphoria e sulle sue scene esplicite.

La giovane attrice ha condiviso un avviso con i suoi follower il giorno della première su HBO, per allertarli sulla natura di questa nuova serie tv di cui è protagonista - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Euphoria - che da stasera è in onda su Sky Atlantic: "Solo un promemoria prima della premiere di questa sera, Euphoria è per un pubblico maturo. È un ritratto crudo e onesto della dipendenza, dell'ansia e delle difficoltà di destreggiarsi nella vita di tutti i giorni. Ci sono scene che sono difficili da guardare e che possono infastidire. Vi prego di guardare la serie solo se ritenete di poterla gestire. Fate ciò che è meglio per voi. Vi amerò ancora e sentirò il vostro sostegno. Amore, Daya."

Visualizza questo post su Instagram

La serie racconta di un gruppo di adolescenti che vivono amori e amicizie in un mondo fatto di droga, sesso, traumi e social media. Zendaya interpreta Rue Bennett, una ragazza di 17 anni che è appena uscita da un periodo di riabilitazione e sta cercando di non tornare nel giro della droga. L'attrice ha parlato del suo ruolo in un' intervista al New York Times, definendo il lavoro fatto sul set spaventoso ma necessario: "È stato un salto spaventoso, ma penso che fosse arrivato il momento per me di farlo"

Euphoria è in onda da stasera 26 settembre con due episodi e andrà avanti fino a domenica 29 settembre, in seconda serata alle 23.15.