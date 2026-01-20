Euphoria: il trailer della stagione 3 stabilisce un nuovo record di visualizzazioni

Warner Bros Discovery ha annunciato che le prime immagini del ritorno dello show hanno ottenuto un incredibile interesse online.

Il trailer della stagione 3 di Euphoria ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni nella storia di HBO Max. Warner Bros Discovery, infatti, ha annunciato che è stata superata quota 100 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo in sole 48 ore dal suo debutto online.

Un record stabilito dopo 4 anni di attesa

I nuovi episodi di Euphoria debutteranno il 12 aprile su HBO, e il 13 aprile in Italia su Sky e in streaming su NOW, dopo una pausa di circa 4 anni. La lunga attesa non sembra aver fatto perdere l'interesse da parte dei fan, come dimostra anche il primato stabilito dal trailer in meno di 2 giorni dal debutto online.

Zendaya corre nel quinto episodio di Euphoria 2

Nel 2022 il season finale della seconda stagione era riuscito a ottenere ben 6.6 milioni di spettatori sulle varie piattaforme targate HBO, confermando una crescita significativa rispetto al primo capitolo della storia.

La serie creata, diretta e prodotta da Sam Levinson ha ottenuto 25 nomination agli Emmy, conquistando nove vittorie.

La terza stagione mostrerà, come confermato dal trailer, i protagonisti ormai adulti e alle prese con un confronto con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

I protagonisti della stagione 3 di Euphoria

Nel cast delle puntate inedite dello show ci sono Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaye e Toby Wallace.

Tra le guest star sono poi presenti Colman Domingo, Dominic Finke, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin "Bonez" Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

La lista dei nuovi arrivi tra le fila degli interpreti della terza stagione è piuttosto lunga e comprende: la vincitrice dell'Emmy Sharon Stone, la cantante ROSALÍA che aveva parlato della sua esperienza sul set, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, il candidato agli Emmy Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, il candidato agli Emmy Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, la candidata agli Emmy Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray e Vinnie Hacker.

La terza stagione è stata girata utilizzando una nuova pellicola cinematografica KODAK, sia in 35mm che in 65mm. Il creatore Sam Levinson e il direttore della fotografia vincitore dell'Emmy Marcell Rév hanno collaborato a stretto contatto con Kodak per rendere questa nuova pellicola disponibile in entrambi i formati. La terza stagione è inoltre la prima serie televisiva di finzione a utilizzare in modo significativo il 65mm, offrendo un'immagine più ampia sullo schermo che rispecchia il percorso dei personaggi, ormai fuori dal liceo, verso un mondo più grande e selvaggio.