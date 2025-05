Euphoria 3, Rosalía aggiorna i fan: “Esperienza stimolante sul set”

La cantante spagnola ha raccontato la sua esperienza sul set della terza stagione di Euphoria durante il Met Gala 2025, confermando il suo entusiasmo per il nuovo ruolo da attrice.

Rosalía è ufficialmente entrata nel mondo della recitazione e lo ha fatto in grande stile. Durante il Met Gala 2025, la popstar spagnola ha parlato per la prima volta del suo debutto nella terza stagione di Euphoria, l'acclamata serie HBO.

Cosa ha detto Rosalía

Intervistata da Teyana Taylor ed Ego Nwodim sul livestream di Vogue, Rosalía ha raccontato di essere alle prese con le sue prime esperienze da attrice: "È il mio primo lavoro, no? Sto imparando sul campo, cercando di capire come funziona tutto. Cerco solo di non dimenticare le battute", ha raccontato sorridendo. "Ma è davvero stimolante lavorare al fianco di attori e attrici così talentuosi".

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

L'annuncio del suo ingresso nel cast era arrivato a febbraio, quando HBO aveva confermato ufficialmente la sua partecipazione. In quell'occasione, l'artista aveva dichiarato: "Euphoria è una delle mie serie preferite degli ultimi anni. Sono grata e felicissima di poter recitare insieme a colleghi che ammiro da tempo. È un onore contribuire, anche solo in piccola parte, alla visione di Sam Levinson".

La terza stagione della serie, prodotta da HBO in collaborazione con A24, è attualmente in fase di produzione a Los Angeles. Insieme a Rosalía, si uniscono al cast anche Marshawn Lynch e Kadeem Hardison, mentre Sharon Stone, Lucy Punch e Asante Blackk prenderanno parte a ruoli chiave.

I protagonisti delle precedenti stagioni, Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer e Jacob Elordi, sono confermati anche per i nuovi episodi, ambientati alcuni anni dopo gli eventi del liceo. L'obiettivo della nuova stagione sarà esplorare la crescita e le scelte adulte dei personaggi principali.

Euphoria: un momento della serie HBO

Rosalía ha sfilato sul red carpet del Met Gala accanto a parte del cast, tra cui Zendaya, Schafer e Colman Domingo, che tornerà come guest star. Euphoria 3 è attesa per il 2026, dopo un lungo periodo di sviluppo.