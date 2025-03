Euphoria, Barbie Ferreira commenta l'addio alla serie: "La scelta non è stata solo mia"

Con la terza stagione di Euphoria finalmente in produzione, Barbie Ferreira è tornata a parlare delle speculazioni online sulla sua uscita dalla serie HBO.

Dopo aver annunciato il suo addio nel 2022, l'attrice ha recentemente chiarito di non aver mai abbandonato il set, spiegando la sua decisione di non riprendere il ruolo di Katherine "Kat" Hernandez nella serie di Sam Levinson.

"Penso che invece di indugiare per nove mesi, sia stato meglio per entrambi chiudere la questione", ha spiegato nel podcast The Viall Files. "Ovviamente è difficile - amo Euphoria. Amo Kat. Kat significa tutto per me. Ho passato così tanti anni a riversare tutto su di lei, ma ora è come se non volessi rovinare una cosa buona".

Le motivazioni dietro l'addio a Euphoria

Euphoria: Barbie Ferreira in una scena della serie

Ferreira ha proseguito: "È stata una decisione reciproca. Non è stata assolutamente solo mia. Tutti hanno deciso che... non c'era nessun posto dove andare, ed è stato difficile ovviamente. Ma ancora una volta, con la recitazione, le cose succedono sempre e devi solo avere la pelle dura e prendere le decisioni giuste per la tua carriera".

Euphoria 2: Zendaya nella nuova stagione della serie

Prima che Ferreira annunciasse la sua uscita di scena nell'agosto del 2022, il Daily Beast aveva pubblicato un articolo sui presunti drammi dietro le quinte durante la seconda stagione: una fonte aveva affermato che l'attrice avesse abbandonato il set dopo un disaccordo con Levinson sul suo personaggio. Secondo l'articolo, anche altre co-protagoniste hanno avuto problemi con Levinson e con lo show.

In seguito alle speculazioni e alle successive discussioni online, Ferreira ha dichiarato: "Ero molto giovane ed è stata dura. Ovviamente ci sono stati molti discorsi che non erano veri, e io sono una persona che lascia che tutto accada. È uno show popolare, quindi la gente l'ha preso come un'offesa - non ho mai abbandonato il set", ha aggiunto Ferreira. "Non è mai successo niente del genere. Si potrebbe chiedere alle centinaia di persone che erano lì ogni giorno".