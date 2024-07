Euphoria 3: annunciati l'inizio delle riprese e il ritorno del cast principale

Le possibilità che Euphoria vada in onda con la terza stagione l'anno prossimo sono aumentate dopo che la HBO ha rivelato che il teen drama entrerà in produzione a gennaio.

A marzo Deadline aveva riportato che i piani di ripresa della serie creata da Sam Levinson erano stati rimandati, in quanto Levinson stava ancora lavorando alla sceneggiatura. Ora il canale ha annunciato che le riprese inizieranno all'inizio del prossimo anno con il ritorno di tutto il cast principale. Inoltre, ci si aspetta un salto temporale tra le seconda e la terza stagione.

Al momento dell'annuncio, a marzo, ai membri del cast è stato concesso di accettare altri lavori, quando Eric Dane che si è unito a Jensen Ackles e Jessica Camacho nella serie thriller Countdown di Prime Video.

Ora Francesca Orsi, EVP della programmazione HBO e responsabile delle serie drammatiche e dei film HBO, ha dichiarato: "Sono entusiasta che siamo pronti a iniziare la produzione di Euphoria a gennaio. Non potremmo essere più felici della nostra partnership creativa con Sam e questo incredibile cast. Non vediamo l'ora di dare vita a questa nuova stagione di Euphoria per i fan".

Euphoria è ambientata nella cittadina fittizia di East Highland, in California, che cerca la speranza mentre bilancia le tensioni dell'amore, della perdita e della dipendenza. La serie è basata sull'omonimo show israeliano creato da Ron Leshem e Daphna Levin e ha reso celebri numerose star, tra cui emergenti come Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e il ricorrente Colman Domingo. In Euphoria recitano anche Dane, Maude Apatow, Storm Reid, Alexa Demie, Hunter Schafer, Nika King, Dominic Fike.

Euphoria 2: un'immagine della seconda stagione

La prima stagione ha debuttato nel giugno 2019 e la seconda è stata lanciata nel gennaio 2022, con due speciali di un'ora andati in onda nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021. Euphoria ha risentito dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori nel 2023 e dalle morti inaspettate della star Angus Cloud e del produttore esecutivo Kevin Turen. Dato che le prime due stagioni sono ambientate al liceo ci si aspetta che i protagonisti siano cresciuti un bel po'.

In un'intervista rilasciata ad agosto a Elle, Levinson ha descritto la terza stagione come un "film noir" e ha anticipato che il personaggio di Zendaya, una tossicodipendente in fase di recupero, "esplorerà cosa significa essere un individuo con dei principi in un mondo corrotto".