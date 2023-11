Euphoria, Colman Domingo smentisce il caos sul set: 'Molti attori giovani non erano all'altezza del compito'

Da quando ha debuttato su HBO nel 2019, Euphoria di Sam Levinson ha attirato l'attenzione dei media per il caotico processo di produzione e per le trame stravaganti. Colman Domingo, membro del cast, smentisce decisamente le voci sul caos sul set della serie e sul presunto maltrattamento degli attori, lodando invece i metodi di Sam Levinson.

Euphoria: Hunter Schafer in una scena della serie

In una nuova intervista con l'Independent, Domingo ha descritto il lavoro sul set di Euphoria negando che si trattasse di un set particolarmente "difficile".

"Non è per niente vero" ha spiegato l'attore. "Lavorare in televisione richiede lunghe ore. A volte lavori fino a 14 ore al giorno. E poi devi andare a casa e prepararti. Devi vivere e lavorare davvero in modo molto metodico. Molti giovani attori potrebbero non essere all'altezza del compito o possedere questo tipo di etica del lavoro".

Euphoria: la risposta di Sydney Sweeney alle critiche sulle scene di sesso

I metodi di Sam Levinson? Promossi

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

Colman Domingo è apparso in otto episodi di Euphoria nel ruolo del tossicodipendente Ali Muhammad, vincendo un Emmy come miglior attore guest in una serie drammatica nel 2022. Per l'interprete le lamentele contro i metodi di lavoro di Sam Levinson sarebbero "poco professionali":

"Lavoro in questo settore da 32 anni. So cos'è il duro lavoro. Quindi quando ho sentito quelle voci ho pensato: 'Ma da dove venite?' È solo una normale giornata lavorativa. Siate un professionisti".

Domingo spezza, infine, una lancia per Sam Levinson aggiungendo: "Nessuno ti maltratterà sul set di Euphoria. Sam Levinson è gioioso e collaborativo e non potrebbe essere un maggior sostenitore dei suoi attori".