Euphoria 3: Rue viene interrogata nel nuovo trailer degli episodi inediti

Arriverà lunedì 13 aprile sugli schermi di Sky, HBO Max e in streaming su NOW la stagione 3 di Euphoria, di cui online è stato condiviso un trailer inedito.

I fan stanno ormai attendendo da tempo il ritorno dello show cult creato, diretto e prodotto da Sam Levinson che può contare su un cast di giovani star guidate da Zendaya.

Cosa mostra il nuovo trailer di Euphoria

Il video condiviso online oggi mostra Rue, interpretata da Zendaya, mentre viene interrogata dagli agenti della DEA (Drug Enforcement Administration) a causa di alcuni eventi avvenuti in Messico.

Il trailer di Euphoria regala poi alcune interessanti anticipazioni sugli altri personaggi al centro della trama, tra matrimoni, tentativi di fare passi avanti nella propria carriera, drammi di vario genere, problemi legali e situazioni ancora più complicate ora che i protagonisti sono entrati nell'età adulta.

La sinossi ufficiale anticipa infatti che il gruppo di amici d'infanzia dovrà confrontarsi con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

Ecco il video:

Chi ha realizzato la terza stagione della serie

Il nuovo capitolo dello show, che è stato recentemente criticato dal compositore Labirinth, è composto da otto episodi e nel cast ci sono Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, il candidato al Golden Globe Jacob Elordi, la candidata agli Emmy Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, la candidata agli Emmy Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Le guest star coinvolte nelle nuove puntate completano il vincitore dell'Emmy Colman Domingo, il candidato ai Grammy Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin "Bonez" Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

Non mancano poi delle new entry come Sharon Stone, ROSALÍA, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, il candidato agli Emmy Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, il candidato agli Emmy Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray e Vinnie Hacker.

Tra i produttori dello show ci sono Sam Levinson, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel "Future" Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady e Gary Lennon. EUPHORIA è basata sull'omonima serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin.