"Euphoria fottiti!": lo sfogo del compositore Labirinth contro la serie HBO

Il compositore dello show con Zendaya ha postato uno sfogo polemico contro l'industria musicale e anche contro la serie di cui ha curato le musiche per le prime due stagioni, ma cos'è successo?

Labrinth, compositore della colonna sonora di Euphoria, sembra aver preso definitivamente le distanze dalla serie HBO, la cui attesissima terza stagione debutterà il mese prossimo in streaming.

Lo sfogo del compositore via social

In un enigmatico post pubblicato su Instagram la notte scorsa, il musicista, che grazie alla serie HBO ha vinto un Emmy ed è stato candidato ai Grammy, ha scritto: "Ne ho abbastanza di questo settore. Fanculo la Columbia. Doppio fanculo a Euphoria. Me ne vado. Grazie e buona notte x".

Labrinth è attualmente sotto contratto con la Columbia Records, che a gennaio ha pubblicato il suo ultimo album, "Cosmic Opera Act 1".

Il post di Labirinth sui social

Labirinth stava lavorando con Hans Zimmer a Euphoria 3

Il compositore ha curato la colonna sonora della fortunata serie di Sam Levinson - che ha lanciato le carriere di Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi - sin dalla prima stagione nel 2019, ma per la terza stagione era stato annunciato che anche Hans Zimmer si sarebbe unito al progetto in qualità di compositore.

"Un altro capitolo nell'universo di Euphoria!", aveva dichiarato Labrinth in un comunicato al momento dell'annuncio. "È fantastico unirsi a Hans, uno dei miei eroi nella musica da film, e portare un po' di nuova magia in questa nuova stagione. Con affetto x".

Zendaya corre nel quinto episodio di Euphoria 2

L'immediata reazione dei fan

La sezione dei commenti sotto il post di Labrinth era piena di messaggi di sostegno da parte dei fan; uno di loro ha scritto: "Hai reso Euphoria un successo assoluto. Qualunque cosa accada, sappi che sono dalla tua parte". La collega Skylar Grey ha aggiunto: "Ti prego, non smettere di fare musica: il mondo ha bisogno di te".

Non è chiaro cosa sia successo al compositore e quale tipo di screzio abbia avuto con la sua casa discografica, ma chiaramente qualcosa di grave deve essere accaduto se Labirinth si è spinto a pubblicare sui social il suo rancore nei confronti dell'industria per cui ha lavorato finora.