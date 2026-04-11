Euphoria 3, Sam Levinson: "Angus Cloud era una presenza centrale nella storia, volevo aiutarlo"

Il creatore della serie ha raccontato che aveva pensato a una storia importante per il personaggio di Fezco per provare ad aiutare l'attore.

La stagione 3 di Euphoria, in arrivo il 13 aprile sugli schermi di Sky, HBO Max e in streaming su NOW, avrebbe dovuto dare molto spazio a Fezco, il personaggio che era stato interpretato da Angus Cloud.

L'attore, purtroppo, ha perso la vita nel luglio 2023 a causa di un'overdose di fentanyl, e il creatore dello show ha dovuto modificare radicalmente gli eventi al centro delle puntate inedite.

Il progetto di Levinson

Sam Levinson, intervistato dal New York Times, ha infatti spiegato come aveva provato a usare la serie Euphoria per aiutare l'attore: "Angus Cloud era la spina dorsale di quella stagione. Era persino mia abitudine parlargliene perché volevo che rimanesse pulito".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "Lo invitavo a casa mia e gli raccontavo quali progetti avevo per il personaggio. Dicevo: 'Guarda, è stato in prigione per un paio di anni, quindi devi avere quel fisico muscoloso post prigione'. Perché volevo che iniziasse ad allenarsi e prendersi cura di se stesso".

Euphoria 2: un'immagine di Angus Cloud

Levinson ha quindi raccontato che aveva preso anche la decisione di non uccidere Fez alla fine della prima stagione per un motivo simile: "Aveva bisogno di qualcosa per guardare al futuro o altrimenti si sarebbe potuto perdere nel mondo".

I tentativi di aiutare l'autore

La stessa situazione si è poi ripetuta circa un anno dopo: "Quando stavo scrivendo la stagione 2 e mi stavo avvicinando alla fine, ho pensato: 'Okay, questa volta devo farlo: Fezco morirà'. E mentre ci stavamo avvicinando, semplicemente non potevo farlo, soprattutto con tutto quello che avevamo affrontato. Volevo avesse qualcosa a cui aggrapparsi, un obiettivo concreto per il futuro".

Parlando ai microfoni di Variety durante la première della stagione 3, il creatore di Euphoria ha quindi sottolineato: "Perdere Angus è stato realmente difficile per noi come produzione. Gli volevo davvero bene. Ho lottato duramente per tenerlo pulito".

Nella versione degli episodi in arrivo sugli schemi, dopo aver riscritto la storia, ha quindi cercato di 'mantenerlo in vita' nella storia, scrivendo gli episodi in suo onore.