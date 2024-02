Euphoria 3: Sam Levinson ha riscritto la storia dopo la morte di Angus Cloud

L'improvvisa morte di Angus Cloud lo scorso luglio non solo ha portato un'infinita tristezza tra i membri del cast ma ha anche scombussolato i piani per la terza stagione di Euphoria, che Sam Levinson avrebbe quindi riscritto.

Nel corso di un'intervista concessa a Vanity Fair, Colman Domingo ha infatti rivelato che i piani di Levinson per la storia della terza stagione di Euphoria sono cambiati a causa delle tragiche morti di Cloud e del produttore Kevin Turen.

La star, che ha vinto un Emmy per aver interpretato Ali, lo sponsor di Rue, ha dichiarato che le due gravi perdite hanno colpito profondamente il cast e hanno indotto il creatore a rivedere e riesaminare i suoi piani per la terza stagione. Di seguito le parole di Domingo:

"Quello che so è che avremo una terza stagione. Sarà impegnativa ma in un modo molto bello. Penso sempre che Sam esamini concetti come la speranza e la fede, soprattutto quando si tratta di persone che stanno lottando e cercando di trovare la loro strada. Conosco Sam Levinson e la sua passione, ed è uno degli esseri umani più gentili che conosca".

Domingo, che nel corso della stessa intervista ha parlato dei rumor che lo vedono favorito come nuovo Kang della Marvel, ha aggiunto: "È stato assolutamente terribile perché ci siamo sentiti come se avessimo perso una persona a causa di una malattia. E sono sicuro che ha influito non solo sulla creazione della terza stagione, perché [Angus] sarebbe stato una parte molto importante, ma è... non lo so. Ci siamo riuniti come cast molte volte per piangere, ridere ed entusiasmarci di tutte le cose che conoscevamo di Angus".

"Era dotato di grande passione. Gli volevo bene. Era come un fratellino irrequieto. Era dolce, divertente, caloroso e strano allo stesso tempo. E io amo le persone così. Se non sei un po' strano, non ho niente da fare con te. Devi essere un po' strano per entrare nella mia vita. Lui era tutte queste cose. E poi abbiamo perso Kevin, uno dei nostri produttori. So che Sam ne è consapevole, e credo che questo lo aiuti davvero a riesaminare il lavoro. Lui vuole sempre capire: 'Perché lo stiamo facendo?'. E credo che sia un'ottima domanda. Perché lo stiamo facendo esattamente?".

La terza stagione di Euphoria arriverà su HBO nel 2025, come ha confermato lo stesso network.