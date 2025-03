Euphoria 3: Rosalía svela come ha ottenuto il ruolo e aggiorna sulle riprese della nuova stagione

La cantante Rosalía ha raccontato come è entrata nel cast della terza stagione di Euphoria e ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sulle riprese.

Dopo l'annuncio, avvenuto qualche settimana fa, della sua partecipazione alla tanto attesa terza stagione di Euphoria, Rosalía ha finalmente rivelato come ha ottenuto il ruolo e ha aggiornato i fan sullo stato delle riprese.

La serie, che ha ottenuto un enorme successo, è stata rinnovata per una terza stagione dalla HBO nel febbraio 2022, subito dopo il debutto della seconda stagione, trasmessa il 9 gennaio dello stesso anno. Euphoria, diretta da Sam Levinson, vanta un cast stellare che include attori del calibro di Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Colman Domingo, e molti altri.

Come Rosalía ha ottenuto il ruolo in Euphoria 3

Durante una recente partecipazione alla festa degli Oscar organizzata da Vanity Fair, Rosalía ha avuto modo di raccontare la sua esperienza e di parlare del suo coinvolgimento in Euphoria 3. In una chiacchierata con Variety, la cantante ha confermato che le riprese della nuova stagione sono già iniziate.

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

Visibilmente emozionata, Rosalía ha spiegato: "È davvero entusiasmante. È la prima volta che faccio qualcosa di simile e sono super felice di far parte di questo progetto". Ha inoltre aggiunto di sentirsi incredibilmente grata per l'opportunità di far parte di un cast così talentuoso.

Rosalía ha poi condiviso il suo percorso per entrare a far parte del cast: "Ho sempre amato questa serie. Alla fine, dopo averlo detto più volte, è successo. La voce è arrivata e sono entrata a far parte del progetto".

L'annuncio ufficiale della sua partecipazione è stato dato dalla HBO il 14 febbraio 2025 attraverso un post sui social di Euphoria, in cui la cantante ha dichiarato che la serie è stata la sua "preferita degli ultimi anni". "Non potrei essere più felice e grata di lavorare con persone così talentuose che ammiro tanto", ha concluso Rosalía nel suo messaggio.

Euphoria: una scena dello speciale Parte Uno: Rue

La terza stagione di Euphoria si preannuncia come l'ultima, composta da otto episodi, e debutterà nel 2026, a quattro anni di distanza dalla fine della seconda stagione. Tra le voci che circolano, si parla anche della possibile entrata di Sharon Stone nel cast, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, è già certo che il cast includerà Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow e Colman Domingo.

Nuove aggiunte al cast comprendono Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace, mentre tra le guest star ci saranno anche Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Darrell Britt-Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hébert e Anna Van Patten.