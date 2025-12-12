Euphoria 3, Lanterns e House of the Dragon: nuove immagini grazie al video della stagione 2026 di HBO

La tv via cavo americana ha presentato la prossima annata con un promo che regala molte scene in anteprima dei suoi titoli più attesi.

La stagione 2026 targata HBO e HBO Max è stata anticipata da un video online che regala ai fan molte scene tratte dalle serie tv più attese dei prossimi mesi, tra cui Lanterns, tratta dai fumetti DC, e il ritorno di House of the Dragon ed Euphoria.

La presentazione dei titoli in arrivo non permette di vedere più di qualche secondo per ogni show, tuttavia i fan possono comunque scoprire qualche dettaglio in anteprima.

Le anticipazioni del video HBO

Tra i titoli più attesi c'è Lanterns e il video HBO mostra Hal Jordan e John Stewart, interpretati negli episodi da Kyle Chandler e Aaron Pierre, per circa 11 secondi. Il filmato non permette di scoprire molto della versione televisiva dei personaggi, tuttavia si accenna alla dinamica esistente tra di loro.

Nel montaggio si vedono poi immagini di House of the Dragon, Industry, The Pitt, A Knight of the Seven Kingdoms (già rinnovata per una seconda stagione), The Comeback, Hacks, The Gilded Age e Dune: Prophecy.

Tra i titoli che debutteranno nel 2026 spazio poi a DTF St. Louis, Rooster, Half Man, Stuart Fails to Save the Universe, e War.

Le foto di Euphoria 3

HBO ha successivamente condiviso alcune immagini ufficiali della stagione 3 di Euphoria che mostrano Rue (Zendaya) in chiesa, Cassie (Sydney Sweeney) con in mano un gelato, Nate (Jacob Elordi) mentre lavora in cucina, e poi ancora Lexi (Maude Apatow), Maddy (Alexa Demie) e Jules (Hunter Schafer).

Il cast sarà poi completato da Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje Toby Wallace.

L'arrivo delle puntate inedite avverrà nel mese di aprile.

Euphoria 3: una foto di Jacob Elordi

Euphoria 3: una foto di Hunter Schafer

Euphoria 3: Alexa Demie in una foto della serie

Euphoria 3: una foto della nuova stagione

Euphoria 3: Sydney Sweeney riprende il ruolo di Cassie